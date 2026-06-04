Kylian Mbappé y la actriz Ester Expósito en Ibiza a dias del Mundial 2026

La pareja fue captada disfrutando de una escapada en la isla española.
A pocos días del inicio de la concentración definitiva de la Selección francesa para el Mundial de Fútbol 2026, el delantero del Real Madrid y la Selección francesa Kylian Mbappé y la actriz española Ester Expósito -Carla Rosón Caleruega en la serie "Élite"- disfrutaron de una escapada romántica express en Ibiza, donde fueron captados compartiendo momentos de complicidad y pasión.
Según información de medios españoles especializados en espectáculos, la pareja pasó del 25 al 28 de mayo en Ibiza, disfrutando de las playas paradisíacas, paseos en barco por las Islas Pitiusas y cenas íntimas. Según se pueden ver en las imágenes que trascendieron a la prensa, se ve a la pareja muy acaramelada, con mimos, sonrisas y la misma química mostraron desde que oficializaron su relación en marzo de 2026.
El romance entre el crack francés y la estrella de Élite comenzó a rumorearse hace varios meses, pero recién en marzo de este año se oficializó. Desde ese momento, han sido vistos juntos en cenas, partidos del Real Madrid y momentos más cotidianos en la capital española.
Esta escapada a la isla de Ibiza sería una de sus primeras vacaciones como pareja oficial, aprovechando el breve receso antes de la máxima cita futbolística del año. Kylian Mbappé, una de las grandes figuras del fútbol mundial y capitán de la Selección Francesa de Fútbol, se encuentra actualmente concentrado con su equipo, que disputará un amistoso este jueves contra Costa de Marfil y debutará en el Mundial 2026 el próximo 16 de junio ante Senegal.
La relación ha generado enorme expectativa tanto en España como en Francia y mientras Kylian Mbappé intentará volver a levantar la Copa del Mundo como -como en Rusia 2018-, Ester Expósito continúa con su carrera actoral en ascenso.
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