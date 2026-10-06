El sindicalista y la influencer fueron vistos juntos en Madrid, a pesar de la medida judicial argentina, que le impide acercarse a menos de 300 metros y mantener contacto.
Facundo Moyano confirmó que está en Madrid junto a Candela Arizaga y pidió que la Justicia levante la restricción de acercamiento que todavía pesa sobre él. Lo hizo por mensaje, no en cámara: se comunicó con Moria Casán y la conductora leyó el texto al aire en su programa "La mañana con Moria" en El Trece.
“Candela llora todos los días, queremos estar juntos. Estamos enamorados y contentos, nos sentimos libres. No estamos violando ninguna perimetral porque no rige en país extranjero” le dijo el sindicalista a "La One". La conductora agregó que Moyano le planteó que le resulta “ridículo” que la medida siga vigente y describió el vínculo como un romance “Él está enamorado de la chica. Quieren hacer algo, están fascinados”.
El mensaje para la actriz y conductora le llegó después de que el domingo 4 de octubre circulara un video, difundido por las redes del ciclo "SQP - Sálvese quien pueda" de América TV, en el que Arizaga -de remera blanca y pantalón rosa pastel- aparece sentada junto a Moyano en un restaurante de la capital española. Horas antes, la influencer de 23 años había sido fotografiada con la misma ropa en la Gran Vía. También circularon imágenes de ambos en Disney París.
Facundo Moyano, de 41 años, continúa imputado por privación ilegítima de la libertad y violencia de género -en otras versiones de la causa se mencionan también lesiones leves- por el confuso episodio ocurrido el 4 de agosto en su departamento del barrio de Belgrano y por la avenida del Libertador, cuando en horas de la madrugada Candela Arizaga salió del edificio semidesnuda y fue interceptada por la Policía de la Ciudad. La medida le impide acercarse a menos de 300 metros y mantener contacto mientras avanza la investigación.
Por otra parte, la fiscalía detectó coincidencias de los celulares de ambos cerca del Aira Apart Hotel de Buenos Aires y considera que se habrían encontrado pese a la prohibición.
Facundo Moyano ya había dado su versión en una entrevista el 25 de septiembre, en donde negó las acusaciones y dijo que Candela Arizaga “casi se muere”, que la vio “fiambre” y que le hizo RCP, y sostuvo que no hay elementos para tenerlo preso.
Sobre el viaje, se informó que la salida del país del sindicalista estaba autorizada por los tribunales y que tiene fecha de regreso prevista para el 12 de octubre, mientras que la de la influencer habría salido vía Chile para tomar un vuelo hacia Madrid.
comentar