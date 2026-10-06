Por otra parte, la fiscalía detectó coincidencias de los celulares de ambos cerca del Aira Apart Hotel de Buenos Aires y considera que se habrían encontrado pese a la prohibición.

Facundo Moyano ya había dado su versión en una entrevista el 25 de septiembre, en donde negó las acusaciones y dijo que Candela Arizaga “casi se muere”, que la vio “fiambre” y que le hizo RCP, y sostuvo que no hay elementos para tenerlo preso.

Sobre el viaje, se informó que la salida del país del sindicalista estaba autorizada por los tribunales y que tiene fecha de regreso prevista para el 12 de octubre, mientras que la de la influencer habría salido vía Chile para tomar un vuelo hacia Madrid.