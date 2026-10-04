Dramaturgo, director, actor y traductor, convirtió el Cementerio Británico en el escenario ideal para invocar a Hamlet, Rey Lear, Ricardo III y Macbeth, personajes del genial escritor inglés.
Hijo de un panadero y de una madre concertista de guitarra, Lautaro Vilo nació en Buenos Aires en 1977, pero su infancia fue en la ciudad de Plottier, a 15 kilómetros de Neuquén. Con sus sueños de rugbier a cuestas, a los 15 años se fue a Tandil para estudiar teatro en la Universidad Nacional del Centro, donde se recibió licenciado y profesor superior, con una especialización en dramaturgia que marcaría el resto del camino.
Escribe, dirige, actúa, traduce y enseña. Es autor de una quincena de obras -"Un acto de comunión", "23.344", "La Gracia", "American Mouse", "Cabaña Suiza", "Escandinavia" y "Cosmos", entre otras-, estrenadas y editadas en Argentina y en el exterior.
Es considerado como la persona que más sabe de William Shakespeare en Argentina, de quien tradujo y adaptó "Rey Lear", "Enrique IV" (segunda parte), "Hamlet" y "Ricardo III". Además trabajó los textos de "La gaviota"-del dramaturgo ruso Antón Chéjov- estrenada en el San Martín, y la reciente adaptación del musical "Billy Elliot" -ambas en colaboración con Rubén Szuchmacher-. Desde 2002 da clases en universidades, talleres públicos y privados, en Buenos Aires, en el interior y afuera del país.
Autor de las obras "El Bien" y "El Mal" que su esposa, la actriz Verónica Pelaccini, protagoniza todos los sábados en la Sala Caras y Caretas -Sarmiento 2037, CABA-, es el responsable de la selección de los textos y el anfitrión de "Shakespeare en el cementerio", una experiencia distinta a la hora del crepúsculo, que se ofrece los jueves y sábados en el Cementerio Británico -Av Elcano 4568, CABA-.
Lautaro Vilo explica el origen de una propuesta diferente, cómo fue la gestación de una original experiencia cultural que convine los personajes de Hamlet, Falstaff, Macbeth, Lear del genial escritor inglés, con un recorrido por el Cementerio Británico en un momento del día muy especial: la hora del crepúsculo.
Imágenes capturadas con un motorola edge 70 pro
William Shakespeare tuvo una vital importancia en el día a día de Lautaro Vilo durante la pandemia de COVID-19 que mantuvo encerrados a los habitantes del AMBA durante 234 días, desde el 20 de marzo y el 8 de noviembre de 2020. La explicación del famoso dilema del príncipe Hamlet "To be or not to be" (Ser o no ser).
"To be or not to be" (Ser o no ser) es una de las frases más conocidas de William Shakespeare, pero no la única. Lautaro Vilo analiza su significado y explica la fascinación -y hasta cierta maldad- del escritor británico por el uso de polisemias y por qué cuestan tanto ponerlas en escena.
Lautaro Vilo recuerda la difícil labor que emprendió como traductor de las obras de William Shakespeare, su método sistemático de trabajo -casi obsesivo-, que le permite meterse dentro de los clásicos personajes del autor inglés e interpretar lo que sienten.
A la hora de escribir sus obras Lautaro Vilo cita la influencia de dos personas que parecen tener poco en común, pero que a su entender, forjaron su estilo: el dramaturgo y poeta inglés William Shakespeare y el actor, cuentista y humorista chaqueño Luis Landriscina.
Lautaro Vilo escribió la elogiada obra unipersonal "El Bien", que desde hace tres años permanece en la cartelera porteña. En ella, la actriz Verónica Pelaccini, interpreta a una madre, esposa y agente inmobiliaria que debe resolver una herencia familiar y se enreda en una historia de amor inconveniente, una aventura demasiado riesgosa y cercana.
A raíz del éxito de "El Bien", Lautaro Vilo escribió su continuación: "El Mal", con la misma intérprete y protagonista que, hastiada de su realidad, recibe la visita de una vieja amiga para sacarla de la monotonía. Pero esta nueva aventura se vuelve peligrosa y puede darle a su vida un giro insospechado.
Conocido como uno de los mayores especialistas de Argentina en la obra de William Shakespeare, Lautaro Vilo recomienda una serie de películas que recrean -de manera muy diferente- la obra del brillante autor británico.
Perfeccionista de lo cotidiano, Lautaro Vilo logra sacar al mejor Shakespeare a la hora de traducirlo -y adaptarlo- al español.
Busca que el público escuche, otra vez, lo que esas obras -tan vigentes- tienen para decir sobre el poder, la traición, el duelo y la risa.
Su amor por el escritor inglés queda reflejado en cada palabra, que cobra nueva vida en ese proceso.
Porque esta más vivo que nunca, Lautaro Vilo, lleva a Shakespeare al cementerio.
Instagram: Lautaro Vilo ; Guillermo Pardini
Agradecimientos: Soluna Gafas y IG Soluna