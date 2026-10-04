Shakespeare en el cementerio

Lautaro Vilo explica el origen de una propuesta diferente, cómo fue la gestación de una original experiencia cultural que convine los personajes de Hamlet, Falstaff, Macbeth, Lear del genial escritor inglés, con un recorrido por el Cementerio Británico en un momento del día muy especial: la hora del crepúsculo.

Imágenes capturadas con un motorola edge 70 pro

El salvador de la pandemia

William Shakespeare tuvo una vital importancia en el día a día de Lautaro Vilo durante la pandemia de COVID-19 que mantuvo encerrados a los habitantes del AMBA durante 234 días, desde el 20 de marzo y el 8 de noviembre de 2020. La explicación del famoso dilema del príncipe Hamlet "To be or not to be" (Ser o no ser).

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¿Ser o estar?

"To be or not to be" (Ser o no ser) es una de las frases más conocidas de William Shakespeare, pero no la única. Lautaro Vilo analiza su significado y explica la fascinación -y hasta cierta maldad- del escritor británico por el uso de polisemias y por qué cuestan tanto ponerlas en escena.

Lautaro Vilo en acción, durante su espectaculo "Shakespeare en el Cementerio"

El traductor

Lautaro Vilo recuerda la difícil labor que emprendió como traductor de las obras de William Shakespeare, su método sistemático de trabajo -casi obsesivo-, que le permite meterse dentro de los clásicos personajes del autor inglés e interpretar lo que sienten.

Shakespeare y Landriscina

A la hora de escribir sus obras Lautaro Vilo cita la influencia de dos personas que parecen tener poco en común, pero que a su entender, forjaron su estilo: el dramaturgo y poeta inglés William Shakespeare y el actor, cuentista y humorista chaqueño Luis Landriscina.

El Bien

Lautaro Vilo escribió la elogiada obra unipersonal "El Bien", que desde hace tres años permanece en la cartelera porteña. En ella, la actriz Verónica Pelaccini, interpreta a una madre, esposa y agente inmobiliaria que debe resolver una herencia familiar y se enreda en una historia de amor inconveniente, una aventura demasiado riesgosa y cercana.

Lautaro Vilo junto a su esposa, la actriz Verónica Pelaccini.

El Mal

A raíz del éxito de "El Bien", Lautaro Vilo escribió su continuación: "El Mal", con la misma intérprete y protagonista que, hastiada de su realidad, recibe la visita de una vieja amiga para sacarla de la monotonía. Pero esta nueva aventura se vuelve peligrosa y puede darle a su vida un giro insospechado.

Las películas de Shakespeare

Conocido como uno de los mayores especialistas de Argentina en la obra de William Shakespeare, Lautaro Vilo recomienda una serie de películas que recrean -de manera muy diferente- la obra del brillante autor británico.

Perfeccionista de lo cotidiano, Lautaro Vilo logra sacar al mejor Shakespeare a la hora de traducirlo -y adaptarlo- al español.

Busca que el público escuche, otra vez, lo que esas obras -tan vigentes- tienen para decir sobre el poder, la traición, el duelo y la risa.

Su amor por el escritor inglés queda reflejado en cada palabra, que cobra nueva vida en ese proceso.

Porque esta más vivo que nunca, Lautaro Vilo, lleva a Shakespeare al cementerio.

Instagram: Lautaro Vilo ; Guillermo Pardini

Agradecimientos: Soluna Gafas y IG Soluna