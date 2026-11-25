LA CONFESIÓN MÁS FUERTE DE MENDOZA

"Es feo lo que te voy a decir, pero siento tanto dolor o sentía tanto dolor en algunas partes del cuerpo, por ejemplo en la rodilla o la espalda, que yo decía ‘si voy a vivir con este dolor, prefiero no vivir’, impactó Flavio, en sus dichos.

"Y lo ves a tu hijo y decís no, yo tengo que vivir por mi hijo, por una cuestión de preservar más mi salud. Es muy feo estar con dolor, tratando de pensar en él, en que soy papá y tengo que dar una vida hermosa a él”. reflexionó Mendoza, sobre la difícil decisión que tuvo que tomar, en sus últimos meses.