El creativo y director artístico dejará los escenarios por un delicado presente de sufrimiento. Este verano será la última vez que se suba a las tablas.
Para sorpresa de propios y de extraños, Flavio Mendoza anunció que se baja, para siempre, de los escenarios. El reconocido artista que hizo de Stravaganza, uno de los espectáculos más vistos de la historia, un sello y marca personal a lo largo de las temporadas, le dirá adiós a su actividad creativa por un duro motivo, que el mismo cuenta.
"¿Es verdad que te retiras de los escenarios? Que armaste como espectáculo despedida”, fue consultado Flavio, uno de los artistas más talentosos a la hora de demostrar destreza y despliegue sobre las tablas, ante la cámara de Infama, el programa de Marcela Tauro, por América. "Sí, 7 Auras va a ser mi último espectáculo, a donde yo ponga tanto el cuerpo, físicamente,,,",
"Ya soy un tipo grande, que tiene un montón de lesiones y vivo con un tratamiento de dolor constante, y esto no lo digo por hacerme la víctima, me gusta verme bien y quiero darlo todo”, empezó a explicar Mendoza, sobre la razón que lo alejará del trabajo en el que supo lucirse por años y convertirse en un sello artístico.
"Hay que saber decidir, van a seguir mis espectáculos, mis acrobacias, pero no yo haciendo tanta acrobacia, que es lo que más me hace doler", amplió, el también director. "Hubo un momento, unos meses, en donde realmente no podía dormir, había entrado en una crisis", se sinceró, Flavio, en la nota para el ciclo de espectáculos, de los domingos, por la tarde.
"Es feo lo que te voy a decir, pero siento tanto dolor o sentía tanto dolor en algunas partes del cuerpo, por ejemplo en la rodilla o la espalda, que yo decía ‘si voy a vivir con este dolor, prefiero no vivir’, impactó Flavio, en sus dichos.
"Y lo ves a tu hijo y decís no, yo tengo que vivir por mi hijo, por una cuestión de preservar más mi salud. Es muy feo estar con dolor, tratando de pensar en él, en que soy papá y tengo que dar una vida hermosa a él”. reflexionó Mendoza, sobre la difícil decisión que tuvo que tomar, en sus últimos meses.
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