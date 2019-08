Hoy estuvo como invitada al programa de radio de Marcelo Polino y además de hacer un repaso de su presente, habló acerca de su proyección laboral y de la relación, que no tiene, con Suar. "No tengo vínculo con Suar pero no por una imposición de mi madre, es por un tema personal. Qué sé yo, cada uno se maneja en la vida cómo puede", dijo.

Hay que recordar que hace unos meses Suar y Araceli estuvieron enfrentados públicamente cuando desde Pol-ka se filtraron audios en los que no dejaban para nada bien parada a Araceli y eso sumado al cruce con Fabián Mazzei, el actual marido de Ara, quien se quejó porque Suar no lo contrata.

Polino le preguntó a Flor si ella podría trabajar en Pol-ka o si ese no trato que tiene con Suar se lo impide. "Yo estoy vetada de Pol-ka hace años. Igual si me convocan para trabajar en Pol-ka, no sé si aceptaría, tendría que llegar a ese punto y ver cuál es la situación", dijo.

Flor contó que su madre la crió como una mujer empoderada y que de ninguna manera piensa cambiar ese estilo. Más allá de eso aseguró que tiene una muy buena relación con Toto, el hijo de Ara y Suar, su hermano, ya que desde chico las cosas estuvieron claras.

"Yo sé que mi hermano tiene su convicción y su pensamiento, sus principios y él tiene en claro lo que piensa. Nosotros tenemos una muy buena relación porque mi madre se encargó de que así sea. No pasa lo mismo con la hija de Griselda con quien no existió ese vínculo que lo construyen los padres", dijo.

Por otra parte al ser consultada sobre los rumores que la vinculaban amorosamente con Ignacio Saraceni, su bailarín, Flor arrojó: "Nos llevamos muy bien y nos divertimos. Es un amor, yo lo adoro pero por lo pronto no hay nada más entre nosotros. Somos un equipo y estamos felices así como estamos, hoy lo miro como un amigo".

Y después de analizar su presente Flor también habló sobre sus proyectos laborales para esta temporada de verano: "Hay cosas interesantes, me encantaría hacer un musical, eso es a lo que apunto". Una mujer que tiene las cosas en claro y que nadie va a manejar y mucho menos influenciar.

