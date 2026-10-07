Es la campaña de la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET), junto a productores y salas, para bajar el precio de la entrada.

Durante los cuatro martes de octubre, la cartelera porteña tendrá un bono de 2.500 pesos y un descuento que va del 60% al 90% en habrá más de 80 títulos y -según los organizadores- hay más de 50 espectáculos por menos de 20.000 pesos.

La mecánica es en dos pasos, el 13, 20 y 27 de octubre, de 11 a 19, en el puesto de Tickets BsAs de Diagonal Norte y Cerrito -frente al Obelisco- se entregan bonos de 2.500 pesos para el espectáculo elegido. El bono vale para las funciones de esa misma semana y se corta cuando se acaba el cupo. Después, hay que presentarlo en la boletería de la sala y ahí se paga la entrada ya con el descuento fijado para cada obra. El límite es de cuatro bonos por persona por semana, con la presentación del DNI.

El Gobierno de la Ciudad acompaña la edición y la enmarca en BA24HS, la política de nocturnidad porteña. La idea, dicen desde AADET, es incentivar el consumo cultural y acercar al público a las salas.

La disponibilidad cambia cada martes: el bono se pide para una función de esa semana y se agota por obra. Novedades y cupos, en las cuentas de Tickets BsAs y de "Vení al Teatro".

ADEMÁS: Las escandalosas memorias de Michael Douglas

Salas y espectáculos participantes

  • APOLO

Berlín Berlín

  • ASTRAL

Chanta

  • ASTROS

Experiencia Dalia Gutmann - No me calmo nada

La llamada

La Pilarcita

Lo que el río hace

Vuelve

Yo no duermo la siesta

  • CHACAREREAN

El amateur

  • COLISEO

Amores reunidos

Volar es humano, aterrizar es divino

  • EL NACIONAL SANCOR SEGUROS

Alejandra

El equilibrista

Somos las chicas de la culpa

Sottovoce

  • LICEO

La ratonera

  • LOLA MEMBRIVES

Rocky

  • MAIPO

El curioso incidente del perro a medianoche

Saraos uranistas

  • METROPOLITAN

Cuestión de género

Desde el jardín

Habitación Macbeth

Íntimo

Las cautivas

Misery

Modelo vivo muerto

Othelo - Termina mal

  • MULTIESCENA

Argenmach

Camas cruzadas

Casa Duarte

La casa de Bernarda Alba

Los 39 escalones

Los siete balcones

Noche de comedia

Rumores

Sergio Gonal, el más nuevo de los viejos

  • MULTITABARÍS

Chat de mamis

El secreto

  • MULTITEATRO

8 mujeres

La función que sale mal

Las cosas maravillosas

Toc Toc

Visitando al Sr. Green

  • PASEO LA PLAZA

Cecilia Ce

Con la nuestra

Dribbling

La desgracia

La profecía del albergue

La señora que me parió

Lucas Lauriente

Nanutria

Pablo Agustín - Criado por lobos

Por el placer de volver a verla

The old man and the old moon

  • PICADERO

Amaru

El brote

El estado de la unión

El hombre inesperado

El Trinche

Ennio Morricone

Feliz día Sutottos

Impro al 2020

La última sesión de Freud

La vida extraordinaria

Las gratitudes

Le frigo

Musicalmente tuyos

No me acuerdo de las cosas

Prima Facie

Problema 1

Quien sea llega tarde

  • PICADILLY

Alrededor, salir del encierro.

Chingalepa: soplaré,soplaré

¡Morite beba!

Un cambio inesperado

  • POLITEAMA

Empieza con D - Siete letras

Medida por medida

  • PREMIER

Una Navidad de mierda

  • CARLOS CARELLA

Estoy en mi prime

Rigoletto

Tomas Lipán

  • KONEX

Discos esenciales: Tester de violencia

El alucinante viaje de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

La bomba de tiempo

Sabor Canela + Laquetecumbió

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