Es la campaña de la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET), junto a productores y salas, para bajar el precio de la entrada.
Durante los cuatro martes de octubre, la cartelera porteña tendrá un bono de 2.500 pesos y un descuento que va del 60% al 90% en habrá más de 80 títulos y -según los organizadores- hay más de 50 espectáculos por menos de 20.000 pesos.
La mecánica es en dos pasos, el 13, 20 y 27 de octubre, de 11 a 19, en el puesto de Tickets BsAs de Diagonal Norte y Cerrito -frente al Obelisco- se entregan bonos de 2.500 pesos para el espectáculo elegido. El bono vale para las funciones de esa misma semana y se corta cuando se acaba el cupo. Después, hay que presentarlo en la boletería de la sala y ahí se paga la entrada ya con el descuento fijado para cada obra. El límite es de cuatro bonos por persona por semana, con la presentación del DNI.
El Gobierno de la Ciudad acompaña la edición y la enmarca en BA24HS, la política de nocturnidad porteña. La idea, dicen desde AADET, es incentivar el consumo cultural y acercar al público a las salas.
La disponibilidad cambia cada martes: el bono se pide para una función de esa semana y se agota por obra. Novedades y cupos, en las cuentas de Tickets BsAs y de "Vení al Teatro".
Berlín Berlín
Chanta
Experiencia Dalia Gutmann - No me calmo nada
La llamada
La Pilarcita
Lo que el río hace
Vuelve
Yo no duermo la siesta
El amateur
Amores reunidos
Volar es humano, aterrizar es divino
Alejandra
El equilibrista
Somos las chicas de la culpa
Sottovoce
La ratonera
Rocky
El curioso incidente del perro a medianoche
Saraos uranistas
Cuestión de género
Desde el jardín
Habitación Macbeth
Íntimo
Las cautivas
Misery
Modelo vivo muerto
Othelo - Termina mal
Argenmach
Camas cruzadas
Casa Duarte
La casa de Bernarda Alba
Los 39 escalones
Los siete balcones
Noche de comedia
Rumores
Sergio Gonal, el más nuevo de los viejos
Chat de mamis
El secreto
8 mujeres
La función que sale mal
Las cosas maravillosas
Toc Toc
Visitando al Sr. Green
Cecilia Ce
Con la nuestra
Dribbling
La desgracia
La profecía del albergue
La señora que me parió
Lucas Lauriente
Nanutria
Pablo Agustín - Criado por lobos
Por el placer de volver a verla
The old man and the old moon
Amaru
El brote
El estado de la unión
El hombre inesperado
El Trinche
Ennio Morricone
Feliz día Sutottos
Impro al 2020
La última sesión de Freud
La vida extraordinaria
Las gratitudes
Le frigo
Musicalmente tuyos
No me acuerdo de las cosas
Prima Facie
Problema 1
Quien sea llega tarde
Alrededor, salir del encierro.
Chingalepa: soplaré,soplaré
¡Morite beba!
Un cambio inesperado
Empieza con D - Siete letras
Medida por medida
Una Navidad de mierda
Estoy en mi prime
Rigoletto
Tomas Lipán
Discos esenciales: Tester de violencia
El alucinante viaje de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota
La bomba de tiempo
Sabor Canela + Laquetecumbió
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