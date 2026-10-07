La mecánica es en dos pasos, el 13, 20 y 27 de octubre, de 11 a 19, en el puesto de Tickets BsAs de Diagonal Norte y Cerrito -frente al Obelisco- se entregan bonos de 2.500 pesos para el espectáculo elegido. El bono vale para las funciones de esa misma semana y se corta cuando se acaba el cupo. Después, hay que presentarlo en la boletería de la sala y ahí se paga la entrada ya con el descuento fijado para cada obra. El límite es de cuatro bonos por persona por semana, con la presentación del DNI.