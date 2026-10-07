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Nora Cárpena contó por qué está haciendo teatro con bastón: "Me operé de..."

 - Por Noelia Santone

La actriz se sometió una cirugía para mejorar su calidad de vida. Y lejos de tomarse meses de recuperación, decidió volver a subirse al escenario.

Nora Cárpena, una de las actrices más queridas de todos los tiempos, con trayectoria en cine, tele y teatro, contó la razón que la llevó a la sala de operaciones. La artista venía sufriendo las consecuencias de una Artrosis de cadera. Y ahora se sube al escenario, acompañada por un bastón para reforzar su equilibrio.

"Me siento bien y es que estoy recién operada de la cadera. Me operé hace dos meses, así que todavía tengo alguna dificultad al caminar", contó Nora, con la frescura que la caracteriza, durante una entrevista con Revista Pronto. "Todos mis compañeros me cuidan muchísimo. Me siento muy protegida, muy cuidada, evito las escaleras y siempre me buscan camarines cómodos. Y cuando hay escaleras me ayudan a subir o a bajar”.

"Estoy haciendo la obra con bastón porque me siento más segura. Casi que no frené de trabajar: paré un mes nada más”, compartió la emblemática actriz, que hoy se luce sobre los escenarios de todo el país, en la gira nacional de Viudas e hijas, junto a María Valenzuela, Iliana Calabró y Paula Morales.

EL MOTIVO POR EL QUE NORA ENTRÓ A QUIRÓFANO

Nora explicó la razón que la llevó a tomar la decisión de ingresar al quirófano y someterse a un cirugía que suele resultar completa en su cantidad de horas como así, también, en su recuperación. Un dolor persistente y fuerte por Artrosis, no le daba calidad de vida.

"A la obra la hago con bastón y me operé porque tenía artrosis, nada más. No es que me caí, simplemente tenía artrosis, me dolía y dije: ‘No tengo ganas de aguantar dolor’. ¿Para qué aguantar el dolor si me podía operar?", se sinceró, Cárpena.

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