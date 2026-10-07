Nora Cárpena contó por qué está haciendo teatro con bastón: "Me operé de..."

EL MOTIVO POR EL QUE NORA ENTRÓ A QUIRÓFANO

Nora explicó la razón que la llevó a tomar la decisión de ingresar al quirófano y someterse a un cirugía que suele resultar completa en su cantidad de horas como así, también, en su recuperación. Un dolor persistente y fuerte por Artrosis, no le daba calidad de vida.

"A la obra la hago con bastón y me operé porque tenía artrosis, nada más. No es que me caí, simplemente tenía artrosis, me dolía y dije: ‘No tengo ganas de aguantar dolor’. ¿Para qué aguantar el dolor si me podía operar?", se sinceró, Cárpena.