Gran Hermano Generación Dorada: el presentimiento de Daniela en la Gala de Eliminación

La respuesta de Daniela de Lucía no se hizo esperar, y trató de bajarle la ansiedad a su compañera "Dejá de decir pavadas, te lo pido por favor. Es muy temprano para que estés tan idiota, ¡basta!" le pidió entre risas y fastidio.

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Pero la charla se volvió más estratégica cuando Dani confesó que tiene una sensación muy fuerte sobre quién cruzará la puerta esta noche "Hoy no sé por qué tengo el presentimiento de que se va..." dijo, y luego se produjo un profundo silencio antes de empezar a hablar de los jugadores más fuertes que hay dentro de la casa.

"No sé, no quiero porque no me sirve" fue el análisis de Daniela de Lucía dejando en claro que su punto de vista no responde a un deseo personal, sino a la lectura del juego que hace.