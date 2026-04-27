Gran Hermano Generación Dorada: el presentimiento de Daniela en la Gala de Eliminación

En una charla íntima en la habitación, Yipio Pintos y Daniela de Lucía analizaron la placa de eliminación de esta noche. ¿Quién abandonará la casa?
Con la Gala de Eliminación que se vivirá esta noche en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, los participantes viven horas de incertidumbre y empiezan a jugar sus últimas fichas y dejan en evidencia sus miedos. Durante la mañana del lunes 17, las cámaras que todo lo ven captaron una conversación clave entre Daniela de Lucía y Yipio Pintos, jugadora que se encuentra en placa junto a Franco Zunino, Solange Abraham, Danelik Galazan y Brian Sarmiento.
Todo comenzó en el dormitorio de las mujeres y con un tono tragicómico "Listo, me voy hoy..." lanzó Yipio como de la nada, dejando a Dani "la coach' absolutamente descolocada, por eso, la comediante de stand-up uruguaya explicó su particular teoría "Yo dije que si ponían una canción más en inglés es que me voy hoy".
La respuesta de Daniela de Lucía no se hizo esperar, y trató de bajarle la ansiedad a su compañera "Dejá de decir pavadas, te lo pido por favor. Es muy temprano para que estés tan idiota, ¡basta!" le pidió entre risas y fastidio.
Pero la charla se volvió más estratégica cuando Dani confesó que tiene una sensación muy fuerte sobre quién cruzará la puerta esta noche "Hoy no sé por qué tengo el presentimiento de que se va..." dijo, y luego se produjo un profundo silencio antes de empezar a hablar de los jugadores más fuertes que hay dentro de la casa.
"No sé, no quiero porque no me sirve" fue el análisis de Daniela de Lucía dejando en claro que su punto de vista no responde a un deseo personal, sino a la lectura del juego que hace.
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