Gran Hermano Generación Dorada: Franco Zunino fue el nuevo eliminado

Solange Abraham y Cinzia Francischiello -que la semana pasada sufrieron por la partida de Brian Sarmiento- festejaron a los gritos junto con la participante paraguaya, motivo por el cual Nenu López manifestó su molestia. Yanina Zilli estalló -una vez más- al exclamar que “hay gente de mierda” en la casa y que “no puede creer que se vaya Zunino”.

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“¿Qué mierda ven afuera?” le preguntó una y otra vez Yanina a Franco Zunino, el recientemente eliminado de Gran Hermano Generación Dorada.

Los eliminados de Gran Hermano Generación Dorada