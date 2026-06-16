Gran Hermano Generación Dorada: Franco Zunino fue el nuevo eliminado

El "seductor" de la casa de Gran Hermano Generación Dorada fue eliminado en el en medio de un griterío y el llanto de Yanina Zilli.
En la noche del lunes 15 de junio, Franco Zunino fue eliminado de la casa de Gran Hermano Generación Dorada -en la semana decimosexta semana de competencia- al caer en el mano a mano final frente a Steffany “Campanita” Pereira, que festejó a los gritos -de alegría- al conocer el resultado de la votación.
La primera en salir de la placa y continuar en competencia fue Alejandra Majluf -con el 1,6%-, la segunda fue la polémica Luana Fernández, con el 2,8%.
Luego llegó el turno de Yisela “Yipio” Pintos con el 6,4% de los votos y, finalmente, el cuarto salvado fue Leandro Nigro con el 14.2% de los votos telefónicos de la gente.
Finalmente, el mano a mano final quedó para "Campanita" y Zunino, y como sucedió con las anteriores eliminaciones de sus aliados, Yanina Zilli se quebró en llanto y Franco le agradeció, tratándola -una vez más- como “su madre” dentro de la casa.
Solange Abraham y Cinzia Francischiello -que la semana pasada sufrieron por la partida de Brian Sarmiento- festejaron a los gritos junto con la participante paraguaya, motivo por el cual Nenu López manifestó su molestia. Yanina Zilli estalló -una vez más- al exclamar que “hay gente de mierda” en la casa y que “no puede creer que se vaya Zunino”.
“¿Qué mierda ven afuera?” le preguntó una y otra vez Yanina a Franco Zunino, el recientemente eliminado de Gran Hermano Generación Dorada.
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