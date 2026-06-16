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Gran Hermano Generación Dorada: Franco Zunino fue el nuevo eliminado

El "seductor" de la casa de Gran Hermano Generación Dorada fue eliminado en el en medio de un griterío y el llanto de Yanina Zilli.

En la noche del lunes 15 de junio, Franco Zunino fue eliminado de la casa de Gran Hermano Generación Dorada -en la semana decimosexta semana de competencia- al caer en el mano a mano final frente a Steffany “Campanita” Pereira, que festejó a los gritos -de alegría- al conocer el resultado de la votación.

gh lua

La primera en salir de la placa y continuar en competencia fue Alejandra Majluf -con el 1,6%-, la segunda fue la polémica Luana Fernández, con el 2,8%.

Luego llegó el turno de Yisela “Yipio” Pintos con el 6,4% de los votos y, finalmente, el cuarto salvado fue Leandro Nigro con el 14.2% de los votos telefónicos de la gente.

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Finalmente, el mano a mano final quedó para "Campanita" y Zunino, y como sucedió con las anteriores eliminaciones de sus aliados, Yanina Zilli se quebró en llanto y Franco le agradeció, tratándola -una vez más- como “su madre” dentro de la casa.

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Solange Abraham y Cinzia Francischiello -que la semana pasada sufrieron por la partida de Brian Sarmiento- festejaron a los gritos junto con la participante paraguaya, motivo por el cual Nenu López manifestó su molestia. Yanina Zilli estalló -una vez más- al exclamar que “hay gente de mierda” en la casa y que “no puede creer que se vaya Zunino”.

gh zilli

“¿Qué mierda ven afuera?” le preguntó una y otra vez Yanina a Franco Zunino, el recientemente eliminado de Gran Hermano Generación Dorada.

Los eliminados de Gran Hermano Generación Dorada

  1. Gabriel Lucero
  2. Divina Gloria (abandono por salud)
  3. Tomy Riguera (placa planta)
  4. Carla “Carlota" Bigliani
  5. Carmiña Masi (expulsada)
  6. Nicolás Sícaro
  7. Kennys Palacios
  8. Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
  9. Franco Poggio
  10. Cinzia Francischiello
  11. Andrea del Boca (abandono por salud)
  12. Lola Tomaszeuski
  13. La Maciel (abandono por decisión propia)
  14. Martín Rodríguez
  15. Brian Sarmiento
  16. Solange Abraham (expulsión)
  17. Nazareno Pompei
  18. Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)
  19. Daniela De Lucía
  20. Grecia Colmenares (placa planta)
  21. Lolo Poggio (placa planta)
  22. Danelik Galazan
  23. Lola Tomaszeuski (expulsión)
  24. Eduardo Carrera
  25. Gladys “La Bomba Tucumana” (abandono por decisión propia)
  26. Tati Luna
  27. Brian Sarmiento
  28. Franco Zunino

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