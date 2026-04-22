Gran Hermano: Generación Dorada: nueva placa y anulaciones varias

Una vez terminado el juego, Franco Zunino le confirmó -a solas- su alianza con Yanina Zilli, y le avisó que Brian “está esperando para cortarse solo”. Por su parte, el exfutbolista fue a la sala de stream y dijo que “Luana puso en riesgo al grupo”. Pero todo este escándalo quedó de lado cuando Luana fue sancionada por Gran Hermano por revelar cuáles eran su planes, si ganaba la prueba del líder.

Gran Hermano decidió retirarle el liderazgo -recayó en Manuel Ibero, que perdió la final contra ella-, pero ninguno de los dos podrá tener inmunidad.

Brian Sarmiento desperdició la fulminante para Pincoya

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El exfutbolista había ido al confesionario para mandar directamente a placa a la jugadora chilena. Después de que Gran Hermano les comunicara a los participantes que Jennifer estaba nominada, Brian se hizo cargo al acusarla nuevamente por la falta de comida y de “faltarle el respeto a todo el pueblo argentino”.

Pero, apenas unos minutos después, el Big volvió a comunicarse con la casa para explicarle a Sarmiento lo sucedido e informar que la jugadora trasandina salía de placa. “Soy un virgo bárbaro” reflexionó el exdeportista.

GH FUL

Manuel Ibero recordó que Solange Abraham ya se encontraba en placa, luego de su regreso luego del intercambio y al no saber cómo pueden votar en la casa, fulminó a Tamara Paganini y le prohibió también nominar.

Además, a la hora de darle inmunidad a otros dos competidores -que tampoco podrían pasar al confesionario a sufragar- eligió a Nazareno Pompei -por afinidad- y Emanuel Di Gioia -por no querer que vote-.

Quiénes no nominan en la novena semana de Gran Hermano Generación Dorada

Brian Sarmiento por desperdiciar su fulminante.

por desperdiciar su fulminante. Tamara Paganini por estar fulminada.

por estar fulminada. Nazareno Pompei por pasar directo a la siguiente semana.

por pasar directo a la siguiente semana. Emanuel Di Gioia por pasar directo a la siguiente semana.

Los líderes de Gran Hermano Generación Dorada