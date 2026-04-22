Gran Hermano: Generación Dorada: nueva placa y anulaciones varias

La placa de la novena semana de competencia comenzó anulando una fulminante y el liderazgo. El papelón de Brian Sarmiento y las jugadas del nuevo líder.
El martes 21 de abril, en la novena semana de encierro, Luana Fernández ganó el liderazgo de la casa Gran Hermano Generación Dorada, a pesar de que su compañero Franco Zunino pretendía que perdiera para poder ser él quien manejara el destino del grupo que tienen juntos, pero Gran Hermano decidió sancionar a la participante y le quitó el beneficio.
“¿Qué querés? ¿Que me deje ganar?” le dijo modelo a su compañero en la semifinal de la prueba, cuando no podía creer el planteo de personal trainer y mucho menos que -también- su compañero Brian Sarmiento la destratara por el mismo motivo.
Finalmente y a pesar sus las diferencias, ella se consagró -por primera vez- como líder de la casa y minutos más tarde, fue al confesionario a descargarse por lo mal que se sintió por lo que le hicieron sus compañeros.
Una vez terminado el juego, Franco Zunino le confirmó -a solas- su alianza con Yanina Zilli, y le avisó que Brian “está esperando para cortarse solo”. Por su parte, el exfutbolista fue a la sala de stream y dijo que “Luana puso en riesgo al grupo”. Pero todo este escándalo quedó de lado cuando Luana fue sancionada por Gran Hermano por revelar cuáles eran su planes, si ganaba la prueba del líder.
Gran Hermano decidió retirarle el liderazgo -recayó en Manuel Ibero, que perdió la final contra ella-, pero ninguno de los dos podrá tener inmunidad.
El exfutbolista había ido al confesionario para mandar directamente a placa a la jugadora chilena. Después de que Gran Hermano les comunicara a los participantes que Jennifer estaba nominada, Brian se hizo cargo al acusarla nuevamente por la falta de comida y de “faltarle el respeto a todo el pueblo argentino”.
Pero, apenas unos minutos después, el Big volvió a comunicarse con la casa para explicarle a Sarmiento lo sucedido e informar que la jugadora trasandina salía de placa. “Soy un virgo bárbaro” reflexionó el exdeportista.
Manuel Ibero recordó que Solange Abraham ya se encontraba en placa, luego de su regreso luego del intercambio y al no saber cómo pueden votar en la casa, fulminó a Tamara Paganini y le prohibió también nominar.
Además, a la hora de darle inmunidad a otros dos competidores -que tampoco podrían pasar al confesionario a sufragar- eligió a Nazareno Pompei -por afinidad- y Emanuel Di Gioia -por no querer que vote-.
comentar