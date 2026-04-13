Gran Hermano Generación Dorada: Solange se fue para el intercambio

El futuro de Solange Abraham estará -durante los próximos 7 días- en La Casa de los Famosos, de los estudios Telemundo de México. Se trata de un ciclo que reúne a reconocidas figuras del espectáculo, el deporte, influencers y participantes de otros realities, en un formato similar al clásico de Gran Hermano, pero con proyección internacional. El inter ambio de participantes busca sumar mayor interés entre los seguidores de los dos programas.

Embed

Este domingo 12, los participantes de Gran Hermano Generación Dorada pudieron ver despedida del exfutbolista del Real Madrid y actualmente modelo e influencer Fabio Agostini.

La sexta temporada de "La Casa de los Famosos Telemundo 2026", se estrenó el 17 de febrero de 2026, y cuenta con un elenco de 21 participantes conformado por figuras como Laura Zapata, Sergio Mayer, Lupita Jones, Kunno, Yina Calderón, Jailyne Ojeda y Caeli. Otros habitantes incluyen a Oriana Marzoli, Fabio Agostini, Laura G, Horacio Pancheri y el ganador de Big Brother USA, Josh Martínez.