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Inesperada reconciliación de Zaira Nara con el padre de sus hijos, tras años separados

 - Por Noelia Santone

La modelo y el hombre con el que formaron una familia se dieron otra oportunidad, a cuatro años de la separación por el escándalo del Wandagate.

Después de cuatro años, Zaira Nara volvió con su ex y padre de sus hijos: Jacob Von Plessen. La feliz noticia se confirmó en las últimas horas."La familia no se rompió porque son muy buenos padres".

“Cuando una se separa, es ahí recién cuando conocés a la otra persona. Ellos son dos muy buenas personas, siempre hubo mucho amor y se respetaron mucho”, contó Nora Colosimo, mamá de Zaira, en LAM, sobre cómo fue el trato entre su hija y Jacob, durante el tiempo en que estuvieron distanciados como pareja.

Y, previa aclaración en vivo de Nora, de que a Nara no le gusta que se hable de su intimidad, contó que la autorizó a hacer pública la nueva oportunidad que se están dando con Von Plessen. "Zaira y Jacob están nuevamente juntos", confirmó, la debutante panelista, en el programa nocturo de América.

LA HISTORIA DE AMOR DE ZAIRA Y JACOB

Zaira y Jacob estuvieron juntos cerca de ocho años, tiempo en el que conformaron una familia con la llegada de dos hijos en común. Pero en el 2022 la relación de pareja entre ellos se quebró por un tercero, pero no discordia. Fue en pleno escándalo del Wandagate que se terminó el vínculo amoroso, cuando Nara descubrió que Von Plessen había acompañado a Mauro Icardi, al famoso encuentro del deportista, en un hotel de París, con la China Suárez.

En ese momento, Zaira sintió el accionar de Jacob como una verdadera traición, considerando que involucraba nada más ni nada menos que a su hermana, Wanda. Y el vínculo sentimental se rompió hasta ahora... Y cuatro años después, están volviendo a apostar al amor. Qué lindo es que la gente se quiera...y se de segundas oportunidades, ¿no?

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