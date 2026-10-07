Inesperada reconciliación de Zaira Nara con el padre de sus hijos, tras años separados

LA HISTORIA DE AMOR DE ZAIRA Y JACOB

Zaira y Jacob estuvieron juntos cerca de ocho años, tiempo en el que conformaron una familia con la llegada de dos hijos en común. Pero en el 2022 la relación de pareja entre ellos se quebró por un tercero, pero no discordia. Fue en pleno escándalo del Wandagate que se terminó el vínculo amoroso, cuando Nara descubrió que Von Plessen había acompañado a Mauro Icardi, al famoso encuentro del deportista, en un hotel de París, con la China Suárez.

En ese momento, Zaira sintió el accionar de Jacob como una verdadera traición, considerando que involucraba nada más ni nada menos que a su hermana, Wanda. Y el vínculo sentimental se rompió hasta ahora... Y cuatro años después, están volviendo a apostar al amor. Qué lindo es que la gente se quiera...y se de segundas oportunidades, ¿no?