Juana Viale confesó que esta enamorada pero no está en pareja porque...

La conductora de El 13 habló de su presente sentimental, tras separarse de su última pareja, meses atrás. "La persona que es objeto de mi amor sabe lo que estoy diciendo".
Juana Viale se animó a blanquear, por primera vez, que su corazón está ocupado con un el amor a un hombre. Pero que, sin embargo, la conductora de El 13, no está en pareja. Al parecer, no logró superar su relación con Yago Langue, por el cual todavía tiene sentimientos muy fuertes.
“¿Vos estás enamorada?”, quiso conocer Luis Novaresio, uno de los invitados a la última mesa de Juana. Y, lejos de esquivarle a la respuesta, como muchas veces lo supo hacer en notas y entrevistas, esta vez la conductora dejó al descubierto su costado más sincero, más humano.
“Yo estoy enamorada, pero no estoy en pareja”, compartió Viale, para sorpresa de muchos, sobre todo por la segunda parte de su definición. Luego, el comunicador quiso avanzar un poco más en el presente sentimental de la nieta de Mirtha, y le preguntó, sin vueltas. “¿Sos correspondida?”.
En esta oportunidad, Juana eligió mandar a un corte sin responder por si o por no, lo que presume que el trasfondo de su realidad amorosa incluiría un amor con el que no se corresponde, por estos tiempos. "La persona que es objeto de mi amor sabe lo que estoy diciendo".
Juana blanqueó su romance con Yago en febrero del 2024, después de un tiempo juntos, compartiendo algunas amorosas postales de algún viaje compartido. Pero, sin embargo, meses atrás, empezó a correr la versión que la hija de Marcela Tinayre y hermana de Nacho Viale, se había separado.
Y fue en las últimas horas que Paula Varela, en Lape Club Social informativo, en América, contó que Viale está sufriendo mucho porque sigue enganchada con Yago. Pero que está empezando algo con una profesora de yoga, aunque todavía no se trataría de una relación formal.
comentar