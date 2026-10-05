Juana Viale confesó que esta enamorada pero no está en pareja porque...

¿EL VERDADERO MOTIVO POR EL QUE JUANA NO ESTÁ EN PAREJA?

Juana blanqueó su romance con Yago en febrero del 2024, después de un tiempo juntos, compartiendo algunas amorosas postales de algún viaje compartido. Pero, sin embargo, meses atrás, empezó a correr la versión que la hija de Marcela Tinayre y hermana de Nacho Viale, se había separado.

Juana y Yago Langue estuvieron varios años juntos pero la relación siempre se mantuvo en bajo perfil.

Y fue en las últimas horas que Paula Varela, en Lape Club Social informativo, en América, contó que Viale está sufriendo mucho porque sigue enganchada con Yago. Pero que está empezando algo con una profesora de yoga, aunque todavía no se trataría de una relación formal.