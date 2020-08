No obstante, Karina había coqueteado toda la semana pasada con la posibilidad de renunciar al reality de El Trece debido a los duros enfrentamientos que tuvo con Yanina Latorre, ya que está aseguró que la ex participante está en pareja con su representante Florencia Parise y que esto le habría traído severas dificultades con su familia, quienes la habrían bloqueado de WhatsApp.

Es por ello que en diálogo con "Los Ángeles de la Mañana", la modelo descartó la posibilidad de regresar al show por medio de un repechaje. "Voy a estar en Ibiza. Mis amigos me están esperando, es una invitación de mi cumpleaños", señaló y aprovechó la ocasión para aclarar que con su familia están un poco mejor: "lo importante es que estoy hablando con mi papá, mi mamá y mi hermana Violeta", señaló.

"No quiero que se hable de mi vida privada. Nunca dije 'estoy con alguien'. Hace dos semanas hice una entrevista y dije 'estoy soltera' y se metieron en mi vida y no me gustó. El momento que yo me sienta preparada para decir que estoy con alguien, lo voy a hacer. Mi divorcio (de Leonardo Fariña) fue hace ocho años. Estoy soltera", manifestó cansada de las especulaciones en torno a su vida.

Cabe señalar que su paso por el Cantando no fue el mejor, ya que inició con algunos traspiés: a pocos días de debutar en la pista, Karina decidió cambiar a Cristian Fontán, el cantante que la producción le había asignado originalmente. Es así que en las últimas horas, el cantante reveló en "El Rún Rún del Espectáculo" el mensaje en que ella le informaba de su decisión.

En el texto en cuestión sostenía que ella no se sentía "cómoda con la diferencia de voz. Quiero pedir a alguien que cante en mi mismo tono porque yo no canto y necesito a alguien que sea molde" e insistió en que no era "algo personal, no sé cómo decirte esto. Te juro que sos divino y no tengo nada en contra de vos. Pero necesito sentirme segura".