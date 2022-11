L-Gante compartió su nuevo video dedicado a Wanda Nara

“Hace tiempo no hablamos, no nos vemos, no hacemos nada”, arranca la letra de la nueva canción del referente de la Cumbia 420.

En el video se lo ve sentado en un estudio de grabación casero y el teléfono celular en la mano, en donde se la ve a Wanda Nara en la pantalla.

“Yo estoy pensando si te acuerdas de mí”, sigue el fragmento que compartió L-Gante, mientras le habla al teléfono, como si estuviera enlazado en una videollamada con la empresaria.

Mientras que la estrofa se vuelve explícita cuando el cantante dice: “Extraño tus besos, tus caricias cuando te agarraba el pelo y empezábamos a comernos”.

“Activando la segunda vuelta. Los quiero mucho!!. Atte la mafiliaaaaaaa”, escribió L-Gante junto al video.

“Y como sigue ..”, comentó Wanda Nara en la publicación.

¿Wanda Nara se reconcilió con Icardi?

La novela de Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo. Luego de la fuerte crisis que se desató cuando la rubia estuvo en la Argentina y se mostró muy cerca de L-Gante; y de los rumores de romance el deportista con una actriz turca y una modelo italiana, parece que su reconciliación es un hecho.

"Yo trabajo para el club, para él. Fueron los medios los que inventaron que yo ya no era la representante. Yo sigo trabajando con él. Entre nosotros está todo bien. Crecimos juntos, veremos qué pasa", indicó la mediática en diálogo con Guido Záffora, luego de que salieran a la luz unas imágenes en las que se los veía juntos en el estadio del Galatasaray de Turquía.

Luego, ambos subieron imágenes desde el estadio, aunque desde distintos ángulos. Primero fue la mediática quien compartió una foto junto a su madre, Nora Colosimo y la pareja de ella, pero minutos después, Icardi publicó una foto en la tribuna desde otro enfoque, en el que se podía ver que estaba sentado junto a Wanda.