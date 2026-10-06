A su regreso de un viaje junto a su actual novio, la cantante hablo con la prensa en el Aeropuerto de Ezeiza y no se guardó nada.
La Joaqui aterrizó en Ezeiza junto a Tiago PZK, después de un viaje de trabajo a Medellín -Colombia-, y se mostró lejos del tono con el que había hablado de su separación de Luck Ra. Caminando de la mano con su nueva pareja, le dijo al cronista Bruno Incicco del programa "Desayuno Americano" de América TV, que está “muy feliz y muy contenta” y que, por eso, “no tengo nada que hablar del pasado”.
Sobre las versiones de infidelidad la referente femenina del RKT fue tajante “Jamás le fui infiel a nadie. Ni lo sería jamás” y agregó que no hay que creerse todos los chismes. Respecto de Luck Ra solo le dejó un deseo “Cada uno siguió con su vida. La mejor, le deseo lo mejor igual”.
A las críticas por haber empezado otra relación poco después de la ruptura les respondió con una frase que ya venía usando “Duelar no me inhabilita emocionalmente a continuar con mi vida. Uno puede aceptar que algo sucedió y continuar igual”.
Con respecto al su vínculo con Wanda Nara, que había tenido roces durante las grabaciones del reality culinario, lo dio por cerrado “La amo. Tuvimos nuestros roces y, como ella es muy sincera, nos hemos juntado a charlar, a tomar el té, y ahora somos muy amigas”, aseguró.
La pregunta llegó por un cruce que Wanda tuvo con Luck Ra en "MasterChef Celebrity", cuando la conductora le dijo -entre risas y mientras cocinaba-, que no era “un monstruo” sino “un cornudo”, y le preguntó si lo habían “icardeado”. El cantante cordobés contestó que podía dar fe de que ella siempre lo respetó y que por eso siempre la iba a respetar.
La Joaqui dijo que no había visto el programa “estuve desconectadita, detox tecnológico” y bajó el tono de la polémica “Es su programa. Se están cagando de risa, déjenlo vivir su vida. Están jugando. Hay que hacer humor de la realidad, ¿o no? Tragicomedia”.
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