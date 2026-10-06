La pregunta llegó por un cruce que Wanda tuvo con Luck Ra en "MasterChef Celebrity", cuando la conductora le dijo -entre risas y mientras cocinaba-, que no era “un monstruo” sino “un cornudo”, y le preguntó si lo habían “icardeado”. El cantante cordobés contestó que podía dar fe de que ella siempre lo respetó y que por eso siempre la iba a respetar.

La Joaqui dijo que no había visto el programa “estuve desconectadita, detox tecnológico” y bajó el tono de la polémica “Es su programa. Se están cagando de risa, déjenlo vivir su vida. Están jugando. Hay que hacer humor de la realidad, ¿o no? Tragicomedia”.