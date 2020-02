"Se le dice la noche del más famoso, y nosotros tocamos en la noche de Luciano Pereyra", cuenta el canta autor matancero.

Antes de viajar a su otra tierra, le contó a este suplemento sus sensaciones en la previa de su 15° vez en la fiesta riojana, que se llevará a cabo en una parte de las instalaciones del autódromo, ya que se reacondicionó una parte del sector boxes, con dos escenarios, super pantallas, que tiene una capacidad para albergar a 40 mil personas.

"Vamos a la Chaya con buen horario, con una buena cantidad de minutos en el escenario y un show potente", cuenta Daniel Argañaraz, cuya banda se integra con músicos de La Matanza, tales los casos de Fabián Moreno (director musical y bajista), Mariano Arbit (guitarra criolla y eléctrica), Cristian Franchini (batería) y Argañaraz en voz y guitarra.

Ellos tocarán en la noche homenaje a Tona Pérez, y compartirán grilla con: Luciano Pereira, Juan Arabel, Carlos Ferreyra, Grupo Vocal Norte, Julio Palacios, En Resonancia, Brenda Hernández, Voces de Aimogasta, Pablo David Toledo, Huayras Salamanqueros, Agua Blanca, Toma Josho, Los Indios, Mili Juárez, La Morena y Chilecito Trío.

El artista matancero, que viene de ser parte del festival del Hachero, en Chepes (su origen), describió al festival de La Chaya. "A diferencia de otros festivales, tiene que ver con la festividad y no tanto con el folklore propiamente dicho. Por caso, en Cosquín podes hace un show bajo y te aplauden igual pero en la Chaya no es tan así. Porque siempre digo que el público es el que hace el festival y no el artista".

La exigencia se hace sentir en la fiesta riojana. "La gente decide; le baja o le sube el pulgar al artista- Es como en Viña del Mar, que le dicen el monstruo. Acá es similar, si te bajan el pulgar, fuiste, pero si lo suben, amaneces cantando", reflexiona el músico nacido en Chepes.

Y apunta: "Los americanos que son muy vivos para esto del show. Ellos arman de acuerdo a donde toquen. Por eso la podes ver a Jennifer López colgada de un caño en el Super Bowl o la ves en un teatro bajando elegante las escaleras. En la Chaya me pasa lo mismo. Porque la performance debe ser bien arriba para que al público le llegue. Además este festival tiene que con muchos exitosos. Por caso, Los Manseros Santiagueños renacieron después de romperla en la Chaya, fue el puntapié inicial para la etapa que vive hoy. Lo mismo sucedió con Abel Pintos, que la rompió en el festival"