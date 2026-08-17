La miniserie de Netflix furor en el mundo que muestra a Thatcher y Reagan

La producción de Netflix recrea el atentado de Lockerbie y muestra las tensas negociaciones de Margaret Thatcher y Ronald Reagan en una historia atrapante.
Una de las historias más trágicas de la aviación internacional volvió a despertar interés gracias a "Bomba en el Pan Am 103" (The Bombing of Pan Am 103), la miniserie de seis episodios de Netflix que reconstruye el atentado ocurrido sobre la localidad escocesa de Lockerbie en 1988.
Desde su estreno global el 30 de julio de 2026, la producción se mantiene entre las series más vistas de la plataforma en varios países y en su primera semana acumuló alrededor de 5 millones de visualizaciones. Se trata de una coproducción entre Netflix y la BBC que ya se había estrenado en el Reino Unido en mayo de 2025.
El 21 de diciembre de 1988, el Boeing 747 del vuelo 103 de Pan Am, que cubría la ruta Londres-Nueva York, explotó mientras sobrevolaba Lockerbie. En el avión viajaban 259 personas (pasajeros y tripulantes), mientras que otras once personas que fallecieron en tierra, elevaron el total de víctimas a 270. La explosión generó una enorme escena del crimen que se extendió por cientos de kilómetros cuadrados y se convirtió en el atentado terrorista más mortal ocurrido en suelo británico y en uno de los casos de terrorismo aéreo más importantes de finales del siglo XX.
La miniserie no se limita a reconstruir la explosión y gran parte de la trama se centra en la investigación posterior, la búsqueda de pruebas y las dificultades para identificar a los responsables. Muestra el trabajo conjunto entre la policía escocesa y el FBI, la presión de las familias de las víctimas y el contexto político internacional de la época.
Uno de los detalles que más llamó la atención de los espectadores es la presencia de Margaret Thatcher -primera ministra del Reino Unido- y Ronald Reagan -presidencia de Estados Unidos-.
El reparto está encabezado por Connor Swindells (Sex Education, SAS: Rogue Heroes), quien interpreta al detective escocés Ed McCusker, y Patrick J. Adams (Suits), en el rol del agente del FBI Dick Marquise. También participan Merritt Wever, Eddie Marsan, Tony Curran, Peter Mullan y Phyllis Logan, entre otros.
Basada en testimonios de quienes vivieron los hechos, la serie combina el trabajo de los investigadores con el impacto que el atentado tuvo sobre los habitantes de Lockerbie y los familiares de las víctimas. Fue creada por Jonathan Lee, coescrita con Gillian Roger Park y dirigida por Michael Keillor.
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