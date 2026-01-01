Las películas más esperadas de 2026 (parte 1)

Desde "Scream 7", "Boda Sangrienta 2" y "28 años después: El Templo de los Huesos" para los fans del terror, hasta "Cumbres Borrascosas"para los más románticos. Por su parte, los más pequeños podrán disfrutar de varios filmes animados como las secuelas "Toy Story 5" y las nuevas "Hoppers" y "GOAT: La Cabra Que Cambió El Juego".

"Geenland: Migración": El 9 de enero se estrenará la continuación del filme catástrofe "El Día del Fin del Mundo", de 2020, dirigida por Ric Roman Waugh y protagonizada por Gerard Butler, Morena Baccarin y Roman Griffith Davis, una familia que debe abandonar su búnker para embarcarse en un viaje a través de un mundo devastado en busca de un nuevo hogar.

"28 años después: El Templo de los huesos" : Dirigida por Nia DaCosta, el 16 de enero se estrenará la nueva secuela la saga de "Exterminio: 28 días después" , de 2003, con un reparto que incluye a Cillian Murphy, Ralph Fiennes, Emma Laird, Maura Bird, Erin Kellyman y Chi Lewis-Parry .

: En base a la idea original de la cantante y compositora británica Charli xcx , esta película muestra a una estrella emergente del pop luchando con las consecuencias de la fama y la presión de la industria. Dirigida por Aidan Zamiri, actúan a Charli xcx junto a Kylie Jenner, Alexander Skarsgård, Rachel Sennott y Rosanna Arquette , entre otros. Fecha de estreno 20 de enero.

: En base a la idea original de la cantante y compositora británica , esta película muestra a una estrella emergente del pop luchando con las consecuencias de la fama y la presión de la industria. Dirigida por actúan a junto a y , entre otros. Fecha de estreno 20 de enero. "Mercy: Sin piedad": thriller de ciencia ficción de Timur Bekmambetov, ambientado en un futuro plagado de un creciente crimen capital, protagonizado por Chris Pratt y Rebecca Ferguson. Se estrenará el 23 de enero

"La novia": Jessie Buckley es la novia del monstruo de Frankenstein en este homenaje romántico y de terror a las clásicas películas de monstruos. La película que se estrena el 6 de marzo también está protagonizada por Christian Bale, Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard, Penélope Cruz y Annette Bening.

"Boda Sangrienta 2": La secuela del éxito de terror de 2019, reúne nuevamente a los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett para un nuevo y aterrador juego de las escondidas. Samara Weaving regresa como la última protagonista, para enfrentarse a nuevos oponentes en esta fatídica y aterradora versión del conocido "Ready or Not". Estrena el 27 de marzo.

"Michael": el 24 de abril se estrenará a primera parte de l película biográfica sobre "El rey del Pop" protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino en la vida real de Michael, en el papel principal. Dirigida por Antoine Fuqua, el filme narra desde sus inicios con los Jackson 5 hasta su meteórico ascenso como solista.

"El diablo viste a la moda" : la esperada secuela de este filme protagonizado por Meryl Streep y Anne Hathaway, que regresan al mundo de la alta costura con sus personajes de Miranda y Andy. Con Emily Blunt, Stanley Tucci, Tracie Thoms y Tibor Feldman -de la película original- y la incorporación de Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux y Lucy Liu. Estreno 1 de mayo.

"El diablo viste a la moda" : la esperada secuela de este filme protagonizado por Meryl Streep y Anne Hathaway, que regresan al mundo de la alta costura con sus personajes de Miranda y Andy. Con Emily Blunt, Stanley Tucci, Tracie Thoms y Tibor Feldman -de la película original- y la incorporación de Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux y Lucy Liu. Estreno 1 de mayo.

"The Mandalorian y Grogu": el 22 de mayo se estrenará la primera película de la saga "Star Wars" en llegar a la gran pantalla en siete años, donde Din Djarin, interpretado por Pedro Pascal y Grogu (Baby Yoda) se unirán en una aventura a través de una galaxia muy, muy lejana. Sigourney Weaver y Jeremy Allen White coprotagonizan la película.

"El Día de la Revelación": La nueva película de Steven Spielberg es una historia de ciencia ficción sobre ovnis, escrita por David Koepp y protagonizada por Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell, Henry Lloyd-Hughes y Michael Gaston Universal Pictures estrenará la película el 12 de junio.

