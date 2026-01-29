Las primeras imágenes de Aitana la hija de Cami Homs y José Sosa

La modelo dio a luz el 27 de enero por la tarde en el Sanatorio Otamendi luego de unas largas 40 semanas de gestación. Donde se la vio muy ansiosa por ver a su hija.

Mostró la cara de su hija luciendo un body blanco con un tierno gorrito cubriéndole la cabeza y comentó “Te hiciste desear tanto. Bienvenida princesa nuestra”, en colaboración con su novio.

image

En pocos minutos explotaron las redes con más de 300 mil me gustas en la publicación de instagram y con muchísimos comentarios alagando a la beba.

Las controversias se generaron en la plataforma X a través de un comentario de un usuario cuya identidad no se conoce: "Diganme que es joda que le puso el nombre de la piba con la que Yatra engañó a Tini" rápidamente se hizo viral generando una ola de comentarios negativos para la pareja.