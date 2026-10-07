El exfutbolista y la empresaria textil se convertirán en marido y mujer en marzo del año que viene. La fiesta se planea a todo glamour.
Sorpresa y media. Darío Cvitanich e Ivana Figueras, decidieron casarse a un año de comenzar su noviazgo, después de la escadalosa separación del exjugador y Chechu Bonelli. La propuesta formal la hizo Darío en un coqueto hotel porteño, meses atrás. Y tras conseguir el sí de su pareja, empezaron a organizar la unión, que se concretará en el primer trimestre del 2027.
“El 20 de marzo de 2027 se casan Ivana y Darío”, anunció Karina Iavícoli, panelista de LAM, en el programa nocturno de Ángel De Brito, en las noches de América, sobre la unión que se concretará entre los actuales empresarios, a un año de romance.
La celebración se realizará en tiempos donde el otoño empiece a asomar y será en las afueras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más precisamente en el Golf Club de Pachecho, hermoso y súper coqueto lugar rodeado de verde y de expresiones de naturaleza, donde la madre de la novia tiene una propiedad.
"La idea es que la celebración se lleve adelante con la presencia de entre doscientos y trescientos invitados", amplió la periodista, considerando que la definición del número final, se conocerá con el correr de los meses, más llegada la fecha de la boda.
El año pasado, cursado el 2025, a esta misma altura, el escándalo estaba instalado entre Darío y Chechu Bonelli, la mujer con la que compartió veinticinco años de su vida, y formaron una familia juntos. Una ruptura sentimental que generó un quiebre en la relación, el reclamo de una mascota y problemas de comunicación trajeron "cola" durante meses.
Tanto a Darío como a Chechu se los escuchó haciendo declaraciones públicas, mostrando desacuerdo en las acciones privadas uno del otro. Hasta que ahora, después de conseguir una tensa calma familiar, se conoció que el actual periodista deportivo y su novia, empresaria textial, darán el sí. "Imagino que Chechu ya estaba al tanto de la noticia, que no se está enterando por tevé".
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