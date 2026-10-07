¿CÓMO TOMARÁ LA NOTICIA CHECHU?

El año pasado, cursado el 2025, a esta misma altura, el escándalo estaba instalado entre Darío y Chechu Bonelli, la mujer con la que compartió veinticinco años de su vida, y formaron una familia juntos. Una ruptura sentimental que generó un quiebre en la relación, el reclamo de una mascota y problemas de comunicación trajeron "cola" durante meses.

Darío e Ivana, en uno de los viajes al exterior que hicieron juntos, durante el año que llevan de noviazgo.

Tanto a Darío como a Chechu se los escuchó haciendo declaraciones públicas, mostrando desacuerdo en las acciones privadas uno del otro. Hasta que ahora, después de conseguir una tensa calma familiar, se conoció que el actual periodista deportivo y su novia, empresaria textial, darán el sí. "Imagino que Chechu ya estaba al tanto de la noticia, que no se está enterando por tevé".