“Este es el documento del último abrazo que nos dimos con ‘El Tano’ Piero, él me bautizó ‘el Gallito’, ya que él era el ‘Gallo Mayor’. Eterno en mi amor y en mi agradecimiento. ¡Vuela alto maestro libre, aquí mantendremos vivo tu legado! ¡Gracias Siempre!“, publicó Alejandro Lerner. El tecladista fue parte de Prema, la banda que acompañó a Piero.

También mostraron su cariño y dejaron sus mensajes Osvaldo Laport, Luciana Jury, Fena Della Maggiora, Charo Bogarin, Camilo García, Catalina García, Katie James, Andrea Álvarez, Jey Mammon, Julieta Ortega y Darío Sztajnszrajber.

La despedida de Piero

Los restos Piero serán velados este jueves en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el viernes se realizará el cortejo fúnebre hacia el Cementerio de la Recoleta.

El velatorio se llevará a cabo este jueves 8 de octubre desde las 12:30 hasta las 20.00 en la Sala Velatoria Lázaro Costa, ubicada en O'Higgins 2842, en la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, el cortejo fúnebre partirá el viernes 9 de octubre a las 11.00 y está previsto que ingrese a las 11:30 al Cementerio de la Recoleta.