Desde la cuenta oficial de Mercedes Sosa a colegas y amigos, recordaron al cantautor en las redes sociales. Este jueves será el velatorio en la Ciudad de Buenos Aires.
El cantante, compositor y actor Piero de Benedectis falleció este miércoles, a los 81 años, tras dejar una huella imborrable en la música popular argentina y latinoamericana. Sus colegas lo recordaron y lo despidieron en las redes sociales.
"Por lo que fuiste, sos y serás. Con mi corazón golpeado ante tu partida. En mí por siempre, Piero. Abrazo a su familia y que en paz descanse", escribió Julia Zenko en X.
Valeria Lynch, por su parte, se expresó en las redes y despidió a su colega. “Que triste noticia. Descansá querido Piero. Mis condolencias a la familia”, señaló la cantante. “Piero, nuestro querido Piero”, comentó Jairo.
Además desde las redes oficiales de Mercedes Sosa hicieron un posteo especial y le dedicaron unas palabras: “Saludamos a la familia y amigos del querido maestro”.
“Este es el documento del último abrazo que nos dimos con ‘El Tano’ Piero, él me bautizó ‘el Gallito’, ya que él era el ‘Gallo Mayor’. Eterno en mi amor y en mi agradecimiento. ¡Vuela alto maestro libre, aquí mantendremos vivo tu legado! ¡Gracias Siempre!“, publicó Alejandro Lerner. El tecladista fue parte de Prema, la banda que acompañó a Piero.
También mostraron su cariño y dejaron sus mensajes Osvaldo Laport, Luciana Jury, Fena Della Maggiora, Charo Bogarin, Camilo García, Catalina García, Katie James, Andrea Álvarez, Jey Mammon, Julieta Ortega y Darío Sztajnszrajber.
Los restos Piero serán velados este jueves en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el viernes se realizará el cortejo fúnebre hacia el Cementerio de la Recoleta.
El velatorio se llevará a cabo este jueves 8 de octubre desde las 12:30 hasta las 20.00 en la Sala Velatoria Lázaro Costa, ubicada en O'Higgins 2842, en la Ciudad de Buenos Aires.
En tanto, el cortejo fúnebre partirá el viernes 9 de octubre a las 11.00 y está previsto que ingrese a las 11:30 al Cementerio de la Recoleta.
comentar