La canción se convirtió con el tiempo en una de las composiciones más difundidas de la música popular argentina. Su letra, centrada en la figura paterna y en escenas de la vida cotidiana, permitió que fuera incorporada a homenajes familiares y versionada por distintos intérpretes.

Durante los primeros años de la década de 1970, Piero amplió el contenido de sus canciones y comenzó a abordar de manera más directa cuestiones políticas y sociales. Los discos Coplas de mi país, de 1972, y Para el pueblo lo que es del pueblo, de 1973, reunieron composiciones relacionadas con la desigualdad, la persecución política, la violencia estatal y las dictaduras de la región.

“Para el pueblo lo que es del pueblo” quedó asociada a la tradición de la canción de protesta latinoamericana, mientras que otros temas como “Coplas de mi país”, “Los americanos” y “Que se vayan ellos” consolidaron esa etapa de su producción.

El exilio y el regreso a la Argentina

La exposición pública de sus posiciones y el contenido de su repertorio tuvieron consecuencias durante los años previos al golpe de Estado de 1976. Piero denunció hostigamientos y un intento de secuestro y, luego de la instauración de la dictadura militar, se exilió.

Durante esos años vivió en Italia y España. En territorio español residió cerca de Madrid y trabajó en actividades rurales y en una huerta orgánica. También continuó componiendo y preparó material que posteriormente formaría parte del disco Y mi gente dónde va.

Su regreso se produjo en 1981. La vuelta quedó registrada en el álbum en vivo Calor humano, y posteriormente continuó publicando discos y realizando presentaciones.

Una trayectoria que también incluyó proyectos sociales

Además de la música, Piero desarrolló proyectos vinculados con la educación, la agricultura orgánica y el trabajo comunitario. En la segunda mitad de los años 80 impulsó granjas educativas y ecológicas destinadas a adolescentes de sectores vulnerables.

También tuvo una relación sostenida con Colombia, donde desarrolló parte de sus iniciativas sociales y mantuvo una actividad artística durante décadas. En 1994 recibió la ciudadanía colombiana.

A lo largo de su carrera compartió escenarios y proyectos con artistas como Mercedes Sosa, León Gieco, Fito Páez, Lito Vitale, Pablo Milanés, Juan Carlos Baglietto y Marilina Ross. En 2016 recibió un Latin Grammy a la Excelencia Musical por su trayectoria.

Hasta los últimos meses mantuvo actividad musical. Días antes de su muerte había destacado que una de sus canciones en italiano había sido utilizada en un desfile de Saint Laurent para la colección de verano 2027.