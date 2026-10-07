El cantautor murió este miércoles. Su trayectoria atravesó la canción popular, el repertorio social y político, el exilio y una extensa actividad cultural en Argentina y América Latina.
Piero De Benedictis, conocido artísticamente como Piero, murió este miércoles 7 de octubre a los 81 años. El cantautor había construido una extensa trayectoria dentro de la música popular argentina y latinoamericana, con un repertorio que incluyó baladas, canciones de contenido social y composiciones destinadas al público infantil. Entre sus temas más reconocidos se encuentran “Mi viejo”, “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Llegando llegaste”, “Pedro Nadie” y “Que se vayan ellos”.
Aunque nació en Italia, Piero desarrolló gran parte de su vida y de su carrera en Argentina. Nació el 19 de abril de 1945 en Gallipoli, en la región de Apulia, y llegó al país junto con su familia cuando tenía tres años. Primero vivió en Banfield y posteriormente se instaló en Allen, Río Negro, donde cursó la escuela primaria y tuvo sus primeros acercamientos a la música.
Su debut profesional ocurrió en 1964, cuando participó en programas de televisión como Remates musicales e interpretaba canciones italianas, en los años siguientes grabó sus primeros sencillos y se presentó en distintos escenarios de Buenos Aires.
A fines de esa década conoció al periodista y escritor José Tcherkaski, con quien inició una asociación creativa que tendría un papel central en su carrera. En 1969 publicó Mi viejo, su primer álbum, que incluía la canción del mismo nombre y que amplió su popularidad en Argentina y otros países de América Latina.
La canción se convirtió con el tiempo en una de las composiciones más difundidas de la música popular argentina. Su letra, centrada en la figura paterna y en escenas de la vida cotidiana, permitió que fuera incorporada a homenajes familiares y versionada por distintos intérpretes.
Durante los primeros años de la década de 1970, Piero amplió el contenido de sus canciones y comenzó a abordar de manera más directa cuestiones políticas y sociales. Los discos Coplas de mi país, de 1972, y Para el pueblo lo que es del pueblo, de 1973, reunieron composiciones relacionadas con la desigualdad, la persecución política, la violencia estatal y las dictaduras de la región.
“Para el pueblo lo que es del pueblo” quedó asociada a la tradición de la canción de protesta latinoamericana, mientras que otros temas como “Coplas de mi país”, “Los americanos” y “Que se vayan ellos” consolidaron esa etapa de su producción.
La exposición pública de sus posiciones y el contenido de su repertorio tuvieron consecuencias durante los años previos al golpe de Estado de 1976. Piero denunció hostigamientos y un intento de secuestro y, luego de la instauración de la dictadura militar, se exilió.
Durante esos años vivió en Italia y España. En territorio español residió cerca de Madrid y trabajó en actividades rurales y en una huerta orgánica. También continuó componiendo y preparó material que posteriormente formaría parte del disco Y mi gente dónde va.
Su regreso se produjo en 1981. La vuelta quedó registrada en el álbum en vivo Calor humano, y posteriormente continuó publicando discos y realizando presentaciones.
Además de la música, Piero desarrolló proyectos vinculados con la educación, la agricultura orgánica y el trabajo comunitario. En la segunda mitad de los años 80 impulsó granjas educativas y ecológicas destinadas a adolescentes de sectores vulnerables.
También tuvo una relación sostenida con Colombia, donde desarrolló parte de sus iniciativas sociales y mantuvo una actividad artística durante décadas. En 1994 recibió la ciudadanía colombiana.
A lo largo de su carrera compartió escenarios y proyectos con artistas como Mercedes Sosa, León Gieco, Fito Páez, Lito Vitale, Pablo Milanés, Juan Carlos Baglietto y Marilina Ross. En 2016 recibió un Latin Grammy a la Excelencia Musical por su trayectoria.
Hasta los últimos meses mantuvo actividad musical. Días antes de su muerte había destacado que una de sus canciones en italiano había sido utilizada en un desfile de Saint Laurent para la colección de verano 2027.
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