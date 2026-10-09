Mientras esperan el regreso de Mirtha Legrand, su nieta Juana Viale volverá a estar a cargo de los programas del fin de semana de El Trece.
El próximo sábado 10 de octubre, desde las 21.30, por El Trece, Juana Viale volverá a conducir el programa de su abuela Mirtha Legrand y los cuatro invitados a la cena ya están confirmados.
La actriz Florencia Raggi, a una semana del estreno de "Oxitocina (Inés y los perros)" -su primer unipersonal- una comedia incómoda sobre la maternidad, escrito y dirigido por Dennis Smith y el periodista deportivo Martín Souto, actualmente en ESPN y en su propio canal digital llamado Mundo Souto en YouTube.
También estarán como invitados los actores Carlos Santamaría, uno de los protagonistas "La Ratonera" de la obra de Agatha Christie que se ofrece en el Teatro Liceo y Victorio D’Alessandro, que se encuentra trabajando en producciones de teatro y televisión tanto en Argentina como en España.
Mirtha Legrand recibió el alta del Sanatorio Mater Dei el martes 6 de octubre, luego de 18 día de internación por una neumopatía. Días antes -el 7 de septiembre- había sido internado por un cuadro respiratorio bronquial y el 13 le dieron el ok para que regresara a su casa.
El domingo 11 de octubre, desde las 14, en "Almorzando con Juana", la mesa cambia de registro porque estarán como invitados la astróloga Ludovica Squirru, que acaba de presentar su libro de predicciones del Horóscopo Chino para 2027, el año de la cabra.
Con ella, el músico Iván Noble, que actualmente se encuentra realizando su gira "Canciones Traspapeladas" un espectáculo en formato íntimo y acústico; el actor y modelo Benjamín Alfonso, integrante de "Margarita" la nueva serie juvenil e infantil de Cris Morena y la modelo, actriz e influencer Michelle Masson, participante de "Es mi sueño", el certamen de canto de Guido Kaczka .
La Chiqui, por ahora, mirará los programas desde su casa, mientras se recupera para volver a ocupar la cabecera de la mesa, mientras tanto, su nieta Juana continua liderando los dos programas del fin de semana.
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