El domingo 11 de octubre, desde las 14, en "Almorzando con Juana", la mesa cambia de registro porque estarán como invitados la astróloga Ludovica Squirru, que acaba de presentar su libro de predicciones del Horóscopo Chino para 2027, el año de la cabra.

Con ella, el músico Iván Noble, que actualmente se encuentra realizando su gira "Canciones Traspapeladas" un espectáculo en formato íntimo y acústico; el actor y modelo Benjamín Alfonso, integrante de "Margarita" la nueva serie juvenil e infantil de Cris Morena y la modelo, actriz e influencer Michelle Masson, participante de "Es mi sueño", el certamen de canto de Guido Kaczka .

La Chiqui, por ahora, mirará los programas desde su casa, mientras se recupera para volver a ocupar la cabecera de la mesa, mientras tanto, su nieta Juana continua liderando los dos programas del fin de semana.