Maradona le contestó a Gianinna y dijo que no le dejará herencia

Pero enseguida el actual técnico de Gimnasia refutó la fuerte frase de su hija que hablaba de su mal estado de salud y del temor a la muerte. "Hoy, que uno está grande, se preocupan más por lo que dejás que por lo que estás haciendo", lanzó. Y salió a aclarar que nada de lo que tiene lo dejará como herencia. "No voy a dejar nada. Voy a darlo todo. Voy a donar todo lo que me gané en mi vida, así que van a seguir esperando porque no me voy a morir. Eso por ahora no existe", dijo el Diez.

ADEMÁS:

Thelma Fardín habló sobre la orden de detención a Juan Darthés

Maradona llegó al país y desde ese momento se habló mucho de su salud. Hoy, Diego está rodeado por sus hermanas y otros familiares cercanos que lo acompañan las 24 horas. Lo mismo con Rocío Oliva, quien hasta viaja con él a La Plata. Y son ellos quienes lo cuidan, lo acompañan en lo que pueden.

Desde hace tiempo Dalma y Gianinna no están en la vida de su padre y menos en el día a día. Es por eso que ahora, a partir de este nuevo conflicto, lo que seguramente explotará es la interna con Rocío, quien en algún momento fue aliada de ellas pero que hoy pasó a ser una enemiga. Las apariciones en las redes de sus hijas siempre fueron enigmáticas, pero tratando de hacer responsable a quienes están con Diego las 24 horas y es ahí donde hoy reaparece ese viejo duelo.