Marcela Tauro: "Rial tuvo gente leal y no la supo aprovechar"

Tauro le reconoció a su amigo Daniel Ambrosino y a Adriana Salgueiro en una charla radial que su paso por el programa de Santiago del Moro incidió notablemente en su vida. "Me abrió la cabeza, pero lo pienso ahora, en el momento no lo pensé", admitió.

En relación a las expresiones de Jorge Rial y su salida, Marcela afirmó que las tomó bien, "ha tenido gente muy leal y no la supo aprovechar, él se dio cuenta de que soy una mima de fierro y siempre le fui leal". Asimismo, Tauro se reconoció agradecida al conductor. "Él me valoro porque me aguantó cosas que otros no, pero no soy tonta y hay cosas que algúna vez las hablaré con él".

La flamante columnista de Alejandro Fantino aseguró que desde Intratables la habían convocado para volver. "Yo dije que no, me ofrecieron ir a despedirme y yo dije que no, porque soy ariana y se me nota todo, qué iba a ir a decir: él no me aguanto más, yo no lo aguanto más, no me gusta cómo me trató, era ser falsa, no era ser yo", reveló sin medias tintas.

En cuanto a su pelea con Luis Ventura comentó con humor que "los recagamos a todos, Ventura conoce el oficio mejor que nadie y yo también", aseguró en relación a su llegada a la tarde de América y desactivando cualquier entuerto con su compañero.

Así las cosas, Marcela se empieza a sentir cómoda en su nuevo programa y ya no dice extrañar sus tiempos de "Intrusa" junto a un Rial que ya perdió a dos laderos históricos: ella y Luis Ventura, actuales compañeros en Fantino a la tarde.