En su programa radial, Polino hizo referencia al difícil momento personal que atraviesa luego de la muerte de su madre, Ethel. "Es un programa difícil para mí. Falleció mi mamá, así que tuve una semana dura, difícil, complicada. Fueron días difíciles. Vengo de meses difíciles", reconoció el periodista en Polino Auténtico, que se emite por AM 790 Radio Mitre.

Luego, Polino contó la enfermedad que sufrió su madre. "Mi mamá tenía un diagnóstico de un cáncer de hace un año. En principio tuvo una operación y salió bien, había quedado limpia como se dice en la jerga médica. Y a fin de año ella se tenía que hacer un chequeo, se lo hizo cuando yo estaba de vacaciones, y el médico me llamó, me dijo que algunas células le habrán viajado por la sangre y que le volvió el cáncer".

"Cuando llegué de París me dijeron que el cáncer se había expandido, que tenía metástasis y que no había nada que hacer. A partir de ahí fueron dos meses y la enfermedad la consumió", contó el periodista, que pese al duro momento continuó con sus participaciones en radio y en el jurado del Súper Bailando 2019.

Y cerró con el pedido que le hizo a su círculo más íntimo: "Pedí que no me visiten. Me hizo bien quedarme un poco solo en casa. Estuve en tensión mucho tiempo".