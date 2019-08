Mariano Iúdica: "Está muy dura la realidad, me quita el humor"

"En realidad, para este verano me gustaría hacer un gran show. Como La noche del domingo. Un show largo con muchas cosas", indica en honor a Gerardo Sofovich, a quién considera su mentor. "Mi carrera se la debo a Gerardo. Primero Gerardo (Sofovich) y después Marcelo (Tinelli). Gerardo me tiene sentado en esa silla de Polémica y en un formato más vivo que nunca. Estoy feliz ahora de trabajar con su hijo", revela.

"Gustavo es mi socio, mi hermano y mi amigo. Estoy muy contento. Es mucho más de lo que soñaba, mucho más", cuenta Iúdica con ojos húmedos rememorando los ciclos de Canal 9 creados por Sofovich, La peluquería de Don Mateo y Polémica en el Bar, en los que sobresalió.

"Pongo todo en los programas. Me lleva todo el día los dos programas y me insume arrancar el día ya informado desde las 6 de la mañana. Con temas muy difíciles y muy duros que son los del magazine de la mañana", desliza luego este conductor consultado ya en la última entrega de premios Martín Fierro.

"Cuando hacíamos Soñando por cantar pensé que me ganaba todos los premios del mundo y no pasó. Me faltaba todavía. Esto de ahora es muy novedoso. Hacer noticiero, hacer noticias es muy novedoso y es muy difícil. Me da muchísimo placer y me coloca como conductor en otro lugar. Es muy difícil hacer noticias, noticiero. Está muy duro en la Argentina y me hace muy mal, me quita el humor. La verdad es que no me puedo mantener al margen", sostiene consustanciado con lo que padece el país día a día.

"Son temas muy duros, muy bravos y a la noche hay que tratar de hacer los mismos temas, pero con el agregado de humor. Entonces te explota la cabeza. Ahí la familia lo padece", confía el hombre que hace días se desplomó emocionalmente ante cámaras cuando expuso la situación de sus hijas lejos del país.

"Si no tenés una familia sólida se te puede volar la cabeza, esa es la verdad. Gracias a Dios tengo una familia fuerte y que me espera. Siempre me espera", asegura el animador que saltó a la fama de la mano de Georgina Barbarossa en el legendario Venite con Georgina. Diferente a la cruda información de la mañana, siempre mechada con una cuota de humor y desparpajo, por la noche siente más alivio y relax.

"Son temas muy fuertes los que se tratan en el magazine de la mañana. Uno no puede abstraerse de una realidad muy dura, muy muy muy dura. Y contra eso no podés hacer nada, la angustia te la comes, aunque al aire uno la pilotea como puede", dice en referencia a Involucrados, el ciclo mañanero que recrea junto con Débora Plager y Pía Shaw.

"En Polémica a todo eso lo tratás con humor. Es más relajado. No están los informes periodísticos ni los móviles y pese a que seguimos analizando en la mesa lo que pasa durante el día, se mantiene el clima y el formato que tanto éxito produjo y sigue funcionando", expresa del envío que reúne a Virginia Gallardo, como única representante femenina, Chiche Gelblung, Mauro Viale, Pablo Duggan, Gastón Recondo, Waldo Navia y Luis Ventura e invitados semanales como Sergio Goycochea, Flavio Azzaro, Marcelo de Bellis, Coco Sily o Sol Pérez.

"Está el humor popular argentino, hay un humor que no tiene tanto rollo en la cabeza que no se analiza entrelíneas, que no tiene animosidad. Y eso está en Polémica. Se tratan temas de una manera muy de mesa de hombres. Excepto Virginia (Gallardo) que está mucho más presente, ex profeso, no hay mujeres. Es un programa de hombres. De la actualidad vista por una mesa de hombres", apunta consciente de que el contenido del humor se debe aggiornar, hoy más que nunca, a los tiempos que corren. "Hay que reversionar el humor. Uno siempre está aprendiendo. Ya hay algunas formas de humor que no van más", considera Mariano con sabiduría.

-Habiendo pasado por diferentes programas en la conducción y en el humor, hoy por hoy, ¿en qué aspectos te notas crecido y consolidado?

-Me noto crecido en todo. Estoy crecido porque también estoy grande. Estoy grande también interiormente, estoy grande en edad, mis hijos están grandes. Pasan otras cosas en la familia que hace que uno esté más templado y poniendo el foco en lo que verdaderamente importa.