En ese sentido, Marley le explicó a Diario Popular que este es "un programa que me encanta y que, dentro de lo que son los 30 años de Telefé, está bueno que vuelvan algunos de los clásicos. Estuve hablando con Darío Turovelzky y Guillermo Pendino (la gerencia de Telefé), la verdad es que el Muro me encantaba y me divertía poder hacerlo, así que está buenísimo y estoy muy contento".

Aunque aclaró que "es un programa muy difícil porque hay que hacer todo un estudio especialmente para esto, construir una piscina y la escenografía tiene que ser mucho más moderna, con luces led. Va a ser muy impactante, realmente un show muy divertido" y detalló que "va a haber dos nuevos bañeros: un chico de Tucumán y una chica de Córdoba. Va a estar Osvaldo Principi; Carla Bonfante que es quien siempre me acompañó en este ciclo y vamos a mantener el humor como lo hacíamos antes; y se agregó Kevsho que es youtuber e instagramer, además tiene mucha conexión con los jóvenes".

En cuanto a la incorporación del youtuber de 21 años al ciclo que irá de lunes a viernes a las 21.15, Marley aseguró que se debe a que "es un programa que lo miran mucho los chicos, es lo que ocurría cuando lo hacíamos algunos años atrás. La presencia de él va atraer a un púbico que quizás no está tan pendiente de la televisión y que es el mismo que miraba 'El Muro Infernal' hace doce años y que hoy está conectado a otras plataformas".

Asimismo, Marley se refirió a las críticas que recibió el año pasado mientras viajaba por todo el mundo junto a su hijo Mirko, quien se convirtió en Récord Guinness por ser el bebé más viajado del mundo. "La verdad para mí fue super placentero, él lo pasó genial y yo también. Creo que el hecho de haber estado viajando y conociendo el mundo, hizo que a él se lo note mucho más despierto y avivado; creo que eso tiene que ver con todas las experiencias que está viviendo", aseguró.

Al mismo tiempo que valoró "todo el cariño y amor que el público le demuestra a mi hijo, está buenísimo recibir eso. Nosotros vivimos una vida bastante normal, yo voy a la playa como cualquiera y estoy ahí con mi hijo; la gente se nos acerca y a veces se quiere sacar fotos y demás, pero yo les digo que no se va a sacar fotos y él hace su vida, por suerte la gente lo entiende" y remarcó que el niño de dos años "hace su vida normal, va al mar, visita las carpas y juega con chicos que están ahí y no conoce. La verdad es que es muy sociable y él está muy bien".

Sobre esa misma línea, el conductor se volvió a referir a sus deseos de agrandar la familia aunque aclaro que tiene "ganas de volver a ser padre pero todavía no lo decidí, estoy viendo que hago y me voy a tomar el tiempo para pensarlo bien".

En lo que respecta a su futuro en el canal de las pelotitas, Marley afirmó que "Por el Mundo" no es el único proyecto en agenda, ya que también se encuentran trabajando junto a los directivos del mismo en el regreso de "La Voz Argentina". Si bien las conversaciones al respecto aún no se encuentran avanzadas, aseguró que se trata de "un proyecto importante".

Por otro lado, Alejandro se refirió a los polémicos dichos de Susana Giménez -quien es su íntima amiga y la madrina de Mirko- sobre la pobreza.

Optó por desdramatizar la situación y afirmó que le parece que "no hay que analizar todo tanto. No sé mucho porque estuve de vacaciones pero, seguramente, habrá sido malinterpretado lo que ella dijo" y concluyó señalando que Susana "es una persona que se ocupa mucho de los que menos tienen y ayuda a muchísima gente; no se la puede poner a ella del lado contrario a la pobreza, es una de las que más ayuda".