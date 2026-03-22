Martín Russo: un hombre, mil voces.

Conocido internacionalmente como showman, cantante e imitador, Martín Russo descubrió -hace pocos años- una nueva faceta profesional motiva.
Porteño de ley -nació en Barrio Norte-, Martín Russo hoy reparte su vida entre Buenos Aires y Miami. Su permanente actividad lo mantiene gran parte del tiempo arriba de un escenario .
A los 14 años debutó profesionalmente como "‘Martín, el imitador más Joven de América", en el Canal 8 de Mar del Plata. Julio Iglesias, Sandro, Sergio Denis, Placido Domingo y Raphael, entre otros, figuraban en su listado de cantantes.
Con el paso del tiempo, su lista de representados aumentó, llegando a tener -en la actualidad- más de 200 artistas de primer nivel y cuenta con el honor de ser considerado por el propio Luis Miguel, como su mejor imitador.
En la actualidad se encuentra presentando sus dos espectáculos "Martín Russo: El hombre de las mil voces" y "Tributo a Luis Miguel", shows con los que en mayo próximo comenzará su extensa gira por Estados Unidos y el resto de América.
Martín Russo cuenta la influencia que tuvo, para su rol de imitador, interpretar a Luis Miguel. Historias y recuerdos de una trayectoria llena de éxitos internacionales y mucho trabajo. Las palabras de Mariano Iúdica que le cambiaron su enfoque personal.
Una faceta poco conocida de Martín Russo es su tarea como coach de artistas y profesionales, una labor que lleva a cabo con especial dedicación, un trabajo silencioso e invisible, que lo llena de satisfacción cuando ve los resultados de quienes lo consultan.
Martín Russo recuerda su experiencia de sus años trabajado con Juan Alberto Mateyko, un profesional muy reconocido por su orden y porque siempre parece tener todo bajo control. El día que "el muñeco" perdió la calma.
Veintiséis años después de su debut profesional, Martín Russo realiza un profundo balance de todo el aprendizaje que logró en todo este tiempo, tanto en su aspecto profesional, como en su vida personal. La importancia de dar las gracias por las pequeñas cosas cotidianas.
Consultarle a Martín Russo sobre cuál es la pregunta que más veces le hicieron en su vida, termina funcionando como disparador para que su galería de personajes aflore con una naturalidad asombrosa.
A la hora de preparar su shows internacionales "Tributo a Luis Miguel" y "El Hombre de las Mil Voces", Martín Russo desarrolla una rutina profesional que respeta minuciosamente. Realmente, ¿hay diferencias entre el público argentino y el de otros países?.
Con sus dos espectáculos en actividad, la pregunta obligada es saber cuál le resulta más exigente, si interpretar al "Rey Sol" mexicano o a la galería de cantantes internacionales. Su particular historia con el "público hostil" de un sindicato.
Martin Russo asimiló que el tiempo pasa más rápido de lo que deseaba, eso lo llevó a reflexionar sobre cómo reaccionar a las nuevas situaciones que le tocan vivir. Su crecimiento personal y profesional a través del tiempo.
Profesional, metódico y perfeccionista, Martín Russo no descansa en los laureles del éxito obtenido durante tantos años de trabajo.
Consciente del desafío diario de mantenerse competitivo, entrena, se capacita y acciona, para lograr la excelencia en el arte de entretener con su arte.
Martín Russo: un hombre, mil voces.