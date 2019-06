Más denuncias contra el actor Fabián Gianola por abuso

La actriz Fernanda Meneses es la única que llevó a la justicia a Gianola por "acoso sexual" cuando trabajó con él en el sketch El Quiosquito de Fabián" (Canal 9, 2016), luego le siguió Marcedes Funes, quien hoy se luce en la tira Argentina, Tierra de Amor y Venganza(El Trece) pero sólo en el orden mediático. Pero Gianola sigue sumando dolores de cabeza en el espectro de violencia de género.

Ahora, en El Show del Espectáculo, que conduce Ulises Jaitt, se sumaron dos mujeres, la madre Virginia Sandoval afirma que su hija Paulina en áquel entonces de 13 años sufrió por un acoso por parte del actor en el año 2011 y el segundo data de 2015 con Sheila Pandolfi.

"La historia pasó con mi hija. Estaba en Mar del Plata en la calle por donde está La bodeguita. Lo ve a Fabián Gianola, ella estaba con una amiga de su misma edad...", comenzó contando Virginia, la madre de la joven, al Show del espectáculo, el ciclo radial de Ulises Jaitt. "Se cruzaron a Gianola y le pidieron una foto. Cuando la saluda le palmea la cola y les da un pico a las dos. No me gustó más Gianola, cada vez que lo veía decía que era un desagradable" sostuvo la madre.

En tanto, Pandolfi, una empleada de Villa Urquiza, contó su experiencia: "Gianola estaba haciendo campaña política y yo estaba en un local con dos amigas y dijeron ‘mirá Gianola’, era sábado por la mañana. El estaba entrando a diferentes negocios a saludar, lo saludamos, me agarró de la cintura, me dio un beso en la mejilla, un beso de lleno, tirando a sopapa, no me soltaba la cintura... seguía hablando con las otras chicas sonriéndose y sus manos en mi cola, sus manos se empezaron a deslizar por la cadera, muy suavecito charlando, haciéndose el distraído".