A veces de manera formal como sucede en las devoluciones del ciclo conducido por Andrea Politti, Corte y confección, y otras sin las exigencias ni el vértigo que impone el vivo del piso o el rating.

Esto sucedió durante el fin de semana cuando Matilda Blanco compartió una distendida charla en Agarrate Catalina, ciclo radial que Catalina Dlugi conduce por La Once Diez. “El problema es que no algunas no se dejan asesorar”, manifestó en principio, en relación a las capocómicas Carmen Barbieri y Fátima Florez, dos de sus víctimas.

ADEMÁS:

“Ambas han mejorado. Yo no discrimino pero se puede aprender a ser elegante. También la gente debe entender que se trata de un peresonaje, yo no voy por la vida juzgando a los demás según lo que deseen vestir”. En cuanto a las más perjudicadas por la visión de Blanco, la Princesita se destaca en su lista.

“A ella le cuesta los vestidos largos, también mejoró pero necesita tener alguna buena estilista o productora de moda que le cambie el look”, confió casi a modo de súplica.

Claro que la jefa del taller televisivo ubicó a la mujer más mediática de los últimos años entre las reinas de las peores vestidas entre la farándula.

“Creo que Sol Pérez es una de las ganadoras”, confió a partir de lo que podría ser un trístemente célebre cedro. Aunque Matilda enseguida fundamentó: “Porque directamente no usa ropa, usa algunas cositas que le tapan partes del cuerpo”, describió como quien desecha el vestuario de la ¿ex? meteoróloga como parte de su look.