En un mano a mano que le dio al Canal + de Francia disparó contra todos y obviamente habló de su relación con Wanda. Los primeros que "cobraron" fueron los de Inter, su ex club, ya que a la hora de hablar de su decisión de sumarse al PSG no dudó en tratarlos de perdedores. "Pensé que había llegado el momento de ir a un club ganador, uno que sea un desafío, y ganar títulos. Es hora de que empiece a ganar", aseguró tras su escandalosa partida del club italiano.

En cuanto a su historia de amor con Wanda Nara, quien además es su representante, dijo: "Creo que tenerla como mi agente es la mejor decisión para mi familia y mi carrera. No lo pensé dos veces. Soy alguien que trata a hombres y mujeres de la misma manera. Tengo tres hijos y dos hijas, pero los trato de la misma manera y les doy los mismos regalos".

Desde que Mauro y Wanda están juntos, la popularidad de la rubia creció al punto tal que logró no solo hacer su carrera como modelo, sino que además hasta se dio el gusto de participar como columnista en un programa de deportes. Y sobre su status de celebridad junto a Nara, reflexionó: "He estado con Wanda durante siete años, ella es una personalidad famosa y yo también, así que somos plenamente conscientes de lo que eso implica. Eso no cambia mi forma de pensar o jugar, de lo contrario no habría marcado 150 goles con el Inter".

El nombre de Maxi López, exmarido de Wanda y que fue señalado como amigo de Mauro, también surgió en la entrevista: "¡Me doy cuenta de que es un tabú que ella se haya casado con el ex compañero de equipo de su ex, pero nos enamoramos y tú no eliges de quién te enamorás!", aseguró.

Mauro sigue firme y convencido de la elección que tomó y el tiempo parece darle la razón. No fue solo un juego, no fue una relación pasajera, Mauro y Wanda ya tuvieron dos hijos y por lo que parece y por lo que ellos muestran, están más enamorados y felices que nunca.