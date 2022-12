Mirtha Legrand anunció que seguirá en la televisión

"Volvería en marzo, lo mismo que ahora", le escribió Mirtha Legrand a Carlos Monti vía WhatsApp. "Termino el 17 (de diciembre). Estoy re contenta haciendo los sábados, el canal y la familia también. Me encanta hacerlo, no me abruma. Tengo un excelente equipo", manifestó la diva.

"Ella quiere volver con su programa de los sábados a la noche por la pantalla de El Trece, y de eso se va a encargar Nacho Viale, el productor general del programa y quien se encarga de todo", contó Monti.

Cabe recordar que Mirtha Legrand regresó a la televisión el día sábado 17 de septiembre de 2022, en su temporada 54, tras haber permanecido lejos de sus ciclos por la pandemia del coronavirus y tras terminar su contrato con El Trece y renovarlo en medio de tensas negociaciones.