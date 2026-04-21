Murió Luis Puenzo, el director de "La historia oficial"

El director de la primera película argentina en ganar un Oscar, fue guionista, productor y presidió el INCAA entre 2019 y 2022.
El reconocido director y guionista argentino Luis Puenzo -ganador del primer Oscar de la Academia de Hollywood para la Argentina con “La Historia Oficial”- murió este martes 21 de abril de 2026 a los 80 años. La noticia fue confirmada por el entorno del cineasta, que en los últimos años se había alejado de la escena pública por problemas de salud.
“Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad Luis Puenzo, quien falleció hoy, en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años. Desde Argentores enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento" comienza el comunicado de la Sociedad General de Autores de la Argentina.
Luis Adalberto Puenzo nació en la ciudad de Buenos Aires el 19 de febrero de 1946, e inició su carrera profesional en el ámbito de la publicidad durante la década de 1960. Tiempo después fundó su propia productora, Luis Puenzo Cine, donde realizó cortometrajes y comerciales que le permitieron desarrollar su técnica antes de dar el salto a la pantalla grande.
En el cine, su debut como director y guionista fue en 1973 con "Luces de mis zapatos", una película infantil protagonizada por Norman Briski y luego participó en la dirección del segmento "Cinco años de vida" dentro del film colectivo "Las sorpresas" , en 1975.
Su reconocimiento internacional llegó en 1985 con "La historia oficial" -largometraje que dirigió y coescribió junto a Aída Bortnik-, la película estaba protagonizada por Norma Aleandro y Héctor Alterio, abordó la temática de las apropiaciones de menores durante la última dictadura cívico-militar que vivió la Argentina.
La película logró numerosos premios, destacándose el Premio Oscar a la Mejor Película Extranjera en 1986, el primero en la historia del cine argentino. En esa misma ceremonia, Puenzo y Bortnik recibieron la nominación al Oscar en la categoría de Mejor Guion Original. Además, el film fue premiado en el Festival de Cannes, ganó el Globo de Oro a Mejor Película en Lengua No Inglesa y obtuvo el Premio Cóndor de Plata de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina.
Luego de "La historia oficial", Luis Puenzo continuó su carrera de director y guionista con una producción internacional como "Gringo viejo" (1989) -la adaptación de la novela del escritor Carlos Fuentes- que contó con las actuaciones de Jane Fonda, Gregory Peck y Jimmy Smits; "La peste" (1992), basada en la novela homónima de Albert Camus, con un elenco encabezado por William Hurt, Robert Duvall y Raúl Juliá; y "La puta y la ballena" (2004), filmada entre la Argentina y España, protagonizado por Leonardo Sbaraglia y Aitana Sánchez-Gijón.
En 1994 participó de la redacción de la Ley de cine (ley Nº 24.377/94), que establece la autarquía del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y la forma de financiamiento, lo que dio un impulso a la producción de películas. Fue también uno de los miembros fundadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina en 2004. Además, entre fines de 2019 y abril de 2022, se desempeñó como presidente del INCAA.
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