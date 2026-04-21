Murió Luis Puenzo, el director de "La historia oficial"

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Su reconocimiento internacional llegó en 1985 con "La historia oficial" -largometraje que dirigió y coescribió junto a Aída Bortnik-, la película estaba protagonizada por Norma Aleandro y Héctor Alterio, abordó la temática de las apropiaciones de menores durante la última dictadura cívico-militar que vivió la Argentina.

La película logró numerosos premios, destacándose el Premio Oscar a la Mejor Película Extranjera en 1986, el primero en la historia del cine argentino. En esa misma ceremonia, Puenzo y Bortnik recibieron la nominación al Oscar en la categoría de Mejor Guion Original. Además, el film fue premiado en el Festival de Cannes, ganó el Globo de Oro a Mejor Película en Lengua No Inglesa y obtuvo el Premio Cóndor de Plata de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina.

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Luego de "La historia oficial", Luis Puenzo continuó su carrera de director y guionista con una producción internacional como "Gringo viejo" (1989) -la adaptación de la novela del escritor Carlos Fuentes- que contó con las actuaciones de Jane Fonda, Gregory Peck y Jimmy Smits; "La peste" (1992), basada en la novela homónima de Albert Camus, con un elenco encabezado por William Hurt, Robert Duvall y Raúl Juliá; y "La puta y la ballena" (2004), filmada entre la Argentina y España, protagonizado por Leonardo Sbaraglia y Aitana Sánchez-Gijón.

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En 1994 participó de la redacción de la Ley de cine (ley Nº 24.377/94), que establece la autarquía del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y la forma de financiamiento, lo que dio un impulso a la producción de películas. Fue también uno de los miembros fundadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina en 2004. Además, entre fines de 2019 y abril de 2022, se desempeñó como presidente del INCAA.