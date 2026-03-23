Murió Rómulo Berruti, histórico conductor de "Función privada" y de la radio La 2x4

El crítico y periodista tenía 88 años y dejó una extensa trayectoria en televisión, radio y medios gráficos, donde se convirtió en una figura clave de la difusión cultural.
El periodista y crítico de cine Rómulo Berruti murió en la Ciudad de Buenos Aires, según confirmó la Asociación Argentina de Autores (Argentores). Fue una de las figuras más reconocidas de la difusión cultural en el país y alcanzó gran popularidad como conductor del ciclo televisivo Función Privada, programa que marcó una época en la televisión argentina.
Berruti había nacido el 23 de octubre de 1937 y desarrolló una carrera de más de seis décadas en medios gráficos, radio y televisión. Sus primeros trabajos fueron en los diarios El Mundo y Crítica, pero su etapa más extensa la vivió en Clarín, donde trabajó durante 26 años, llegó a ser jefe de la sección Espectáculos y creó la recordada columna “Telones y Pantallas”. También colaboró en revistas como Somos, Gente y La Prensa.
Su mayor reconocimiento popular llegó con Función Privada, el ciclo que condujo junto a Carlos Morelli y que estuvo al aire durante 18 años. El programa comenzó en 1983 en el canal estatal y luego continuó en televisión por cable hasta 2001, con una propuesta centrada en el análisis de cine nacional e internacional, entrevistas y debates con invitados, en un formato que se convirtió en referencia para los amantes del séptimo arte.
Además de la televisión, Berruti tuvo una extensa trayectoria en radio, donde participó en programas culturales y de espectáculos durante varios años, actualmente conducía un programa de tango titulado "Plumas, Bikinis y Tangos". Su labor fue reconocida con el Premio Konex en 1987 y también integró jurados en galardones como los Martín Fierro, los Cóndor de Plata y los premios María Guerrero, consolidándose como una de las voces más respetadas del periodismo especializado en cine en Argentina.
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