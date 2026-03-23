Murió Rómulo Berruti, histórico conductor de "Función privada" y de la radio La 2x4

berruti funcion privada Función Privada, el éxito de Berruti y Carlos Morelli que difundió el cine argentino.

Además de la televisión, Berruti tuvo una extensa trayectoria en radio, donde participó en programas culturales y de espectáculos durante varios años, actualmente conducía un programa de tango titulado "Plumas, Bikinis y Tangos". Su labor fue reconocida con el Premio Konex en 1987 y también integró jurados en galardones como los Martín Fierro, los Cóndor de Plata y los premios María Guerrero, consolidándose como una de las voces más respetadas del periodismo especializado en cine en Argentina.