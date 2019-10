Pero esto no es algo ajeno a los responsables de la plataforma de streaming más utilizada del mundo, que ya advirtió que conocen esta práctica y que están “estudiando medidas” para que no sea tan sencillo sobrepasar las condiciones de uso del servicio.

Así lo afirmó Greg Peters, director de producto de Netflix, y explicó que las barreras que pondrá la compañía serán “amigables” con el consumidor, a fin de “presionar los límites”. De todas maneras, este hecho no es algo que le quite el sueño a Peters, que indicó que no hay “grandes planes que anunciar en este momento en términos de hacer algo distinto”.

Como para tener una idea, una encuesta realizada por Magid para la cadena CNBC determinó que el 35 por ciento de los millennials (personas de entre 16 y 36 años) comparte las contraseñas de sus servicios de streaming. Sin embargo, ese porcentaje se reduce al 19 por ciento en la generación X (nacidos entre 1961 y 1979) y al 13 por ciento en los baby boomers (nacidos entre 1946 y 1965).