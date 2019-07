Nicole Neumann está intranquila por lo que viven sus hijas con Mica Viciconte

Tanto Cubero como Mica por primera vez hicieron un silencio mediático sin igual. No salieron a contestar: se supone que están de vacaciones de invierno con las nenas. La denuncia de la vecina de la que se hizo eco el periodista de Los Angeles de la Mañana (El Trece) y jurado de Showmatch (El Trece), Angel De Brito, sin identificar a la fuente, reviste gravedad si es verdad lo que dice. A tal punto que la vecina de Cubero amenazó: "Si Mica no modifica su conducta, la próxima vez te mando los gritos cuando las nenas se quedan a dormir y lloran!".

Nicole lejos de mantener el bajo perfil, salió al cruce: "Yo por supuesto he charlado con ellas y les he preguntado si el trato estaba bien, y siempre me dijeron que sí. La verdad es que no la pasé bien el fin de semana y estoy esperando ir a buscarlas para tener otra charla profunda acerca del tema, y ver si es así o no".

Finalmente Nicole concluyó: "También los chicos muchas veces lloran, Sienna es chiquita, ni idea, pero bueno. Igual he visto videos de chicas solas chupando, con música y qué se yo, y mis hijitas sentadas en el medio, que por supuesto no me causa ninguna gracia, previo a esto".

La vecina en cuestión había denunciado a Mica por "despertar a los vecinos un sábado a las 9 am saltando, gritando con la música al máximo. Hace poco los guardias una noche tuvieron que ir a pedirle que si no tenía solidaridad en la convivencia iban a llamar a la policía".

La actitud de De Brito como periodista recibió la condena de Agustina Kämpfer quien cuestionó su accionar "por preocupar a una madre" y de allí salió otra pelea entre ambos periodistas. La ex de Jorge Rial arremetió contra De Brito en las redes sociales: "Yo le escribo a cualquiera por redes sociales 'El Pollo Álvarez trafica personas', y lo publicás y lo da por válido. No, no, paremos un poco. Sobre todo para no angustiar a una madre", puso la colorada.

A lo que De Brito le devolvió sin discutir el tema de su actitud periodística sino pateando la pelota afuera: "Dedícate a hablar de tus causas judiciales, Cristina, Boudou, Rial, o More. Es por lo único que estás en la tele. La fama prestada termina rápido. Andá a meditar y evita darme clases".