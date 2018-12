Esta apertura fue muy elogiada pero también le valió la crítica de Lourdes Sánchez quien contó por qué la actriz y Mauro Caizza suelen integrar la apertura del programa. “Ahí hay algo contractual, ella siempre tiene que abrir”, justificó la presidenta del BAR.

La sorpresa de todos en el estudio fue unánime y simultánea, por lo que la mujer del Chato Prada bromeó: “¡Lo dije, así como al paso! Ja, ja”.

Al final, Lourdes Sánchez dio marcha atrás en sus afirmaciones sobre las exigencias artísticas de Barón: “Yo creo que es así. No llegué a leer el contrato. Pero siempre abre...”. Y Jimena no la dejó pasar y contestó: “¿Contractual? Yo ruego no abrir eh, pregúntale a produccion, O a tu marido, más fácil. Tal vez a veces garpa más tirar buena onda que andar tirando mierda todo el tiempo. La producción decide que funciona para el show y el jurado evalúa las coreos, el resto es pura gilada y a la gilada...”, dijo enojada.