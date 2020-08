Posteo y eliminación: Francisco Tinelli podría hacer abuelo a Marcelo

En la historia que despertó las sospechas de los más de 600 mil seguidores que tiene en esa red social, se podía ver al hijo del conductor de El Trece y su novia Martina Villar recostados en la cama y abrazados mientras veían la televisión. "Cuando sentimos las primeras patadas de nuestro bebe y te emocionaste en mi hombro", escribió él sobre la tierna postal.

Y si bien ninguno de los dos confirmó la noticia, Martina compartió la historia de Francisco en su propio Instagram y añadió "esta foto me hizo reír".

Cabe recordar que en noviembre pasado en "Los Ángeles de la Mañana", Marcelo manifestó su deseo de tener un nieto. "Quiero ser abuelo, estaría feliz, orgulloso y me muero de amor por ser abuelo. Ahora, vos me lo decías antes de tenerlo a Lorenzo, y yo te decía ‘no’. Lorenzo me puso en lugar donde hoy digo que sí, antes sentía que me daba el nono", explicó e insistió en que "las chicas están ahí, pero yo hablo con gente que sabe, siente y percibe que muy pronto voy a ser abuelo, así que voy a creer en eso".

Pero más allá de esta situación, Tinelli se encuentra en plena tarea de reconquistar a Guillermina Valdés, de quien se separó hace algunas semanas tras varios años en pareja, y la reconciliación ya casi sería un hecho. Es que algunos días atrás, Luis Ventura aseguró en "Informados de todo" que el presidente de San Lorenzo la visita a diario a la empresaria, ya que viven en el mismo edificio.

"Él vive en el piso diez y ella en el 24. Hay catorce pisos de diferencia. Marcelo los recorre entre dos y tres veces por día. No toma ascensor para no quedar expuesto ante las miradas o a alguna pregunta irreverente o imprudente. Entonces el tipo va por la escalera de emergencia", indicó el periodista.