Reese Witherspoon celebró sus 50 años en Buenos Aires

La protagonista de Legalmente Rubia estuvo en la capital argentina a mediados de marzo sin agenda oficial y pasó casi desapercibida durante su estadía. Uno de los lugares que visitó fue el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), donde recorrió las salas como una visitante más. Desde la cuenta oficial del museo confirmaron su presencia con un mensaje: “Sí, era Reese Witherspoon”, junto a un saludo por su cumpleaños.