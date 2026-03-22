La actriz estadounidense estuvo en la ciudad a mediados de marzo con perfil bajo y compartió fotos de sus recorridos por la MALBA, la Casa Rosada y Recoleta
Reese Witherspoon celebró sus 50 años en Buenos Aires con una visita discreta que incluyó recorridos por museos, una caminata por Plaza de Mayo y una cena en uno de los restaurantes más reconocidos de la ciudad. El viaje se conoció después de que la actriz publicara fotos en sus redes sociales el 22 de marzo, fecha en la que cumplió años.
La protagonista de Legalmente Rubia estuvo en la capital argentina a mediados de marzo sin agenda oficial y pasó casi desapercibida durante su estadía. Uno de los lugares que visitó fue el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), donde recorrió las salas como una visitante más. Desde la cuenta oficial del museo confirmaron su presencia con un mensaje: “Sí, era Reese Witherspoon”, junto a un saludo por su cumpleaños.
Durante ese recorrido, la actriz observó obras de artistas latinoamericanos como Frida Kahlo, Diego Rivera, Antonio Berni y Xul Solar. También pasó por Plaza de Mayo y se fotografió frente a la Casa Rosada con un vestido negro de lunares y anteojos de sol, imagen que formó parte de la publicación que compartió con sus seguidores junto al mensaje: “Cumplo 50 hoy… simplemente pensé en mostrarles algunos momentos destacados. Hay que reír todos los días que se pueda”.
La estadía en la ciudad también incluyó una salida gastronómica en Roux, restaurante de Recoleta distinguido por la Guía Michelin. Witherspoon cenó allí junto a su pareja, el financista alemán Oliver Haarmann, y fue recibida por el chef Martín Rebaudino, quien luego destacó la visita en redes sociales y agradeció la presencia de la actriz en el local.
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