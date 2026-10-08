En los fundamentos, siempre de acuerdo con lo difundido por Icardi, la Justicia señaló que la notoriedad de Nara estuvo vinculada al matrimonio y que, durante ese período, su actividad profesional se expandió.

El tribunal también habría rechazado el reconocimiento de una pensión con función compensatoria y dispuesto que Nara reintegre dos tercios de las costas del juicio.

Continúa el reclamo por los inmuebles

La sentencia de divorcio no pone fin a todos los procesos judiciales entre ambos. Icardi explicó que continúa en Milán otro expediente relacionado con una serie de inmuebles que, según su planteo, forman parte de su patrimonio.

"El reclamo sigue su curso", afirmó el futbolista al referirse a su pedido para que se declare la nulidad de determinadas transferencias de propiedades y que esos bienes sean restituidos.

Además, aclaró que el rechazo de la pensión compensatoria no se fundamentó únicamente en los bienes que Nara ya recibió, sino en la evaluación de los distintos requisitos que establece la Justicia para reconocer ese tipo de compensación.

Icardi difundió la resolución judicial que formalizó su divorcio de Wanda Nara.

Icardi señaló que esperaba esta resolución desde que inició el proceso de divorcio en noviembre de 2024 y explicó que eligió tramitarlo en Italia para que las cuestiones económicas fueran analizadas por ese tribunal.

"Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa. Hay motivos para brindar", concluyó el futbolista en su publicación.