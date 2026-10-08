El Tribunal de Milán declaró disuelto el matrimonio y rechazó los pedidos de manutención y pensión compensatoria de Wanda Nara, según informó el futbolista.
Wanda Nara y Mauro Icardi quedaron oficialmente divorciados luego de que el Tribunal de Milán dictara la sentencia que declara disuelto su matrimonio. El futbolista compartió este jueves parte del documento judicial en sus redes sociales y detalló algunos de los puntos centrales de la resolución.
Icardi aseguró que la Justicia italiana rechazó el pedido de manutención que, según indicó, ascendía a 250.000 euros mensuales. De acuerdo con la explicación publicada por el futbolista, el tribunal consideró que Nara cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente.
"El Tribunal de Milán dictó la sentencia que declara disuelto mi matrimonio. Rechazó el pedido de manutención como cónyuge de la señora: aquellos famosos 250.000 euros mensuales", escribió Icardi al difundir parte del fallo.
Otro de los puntos mencionados por el futbolista fue el rechazo del pedido de pensión por divorcio. Según su publicación, el tribunal no consideró probado que Nara hubiera sacrificado su carrera profesional durante el matrimonio.
En los fundamentos, siempre de acuerdo con lo difundido por Icardi, la Justicia señaló que la notoriedad de Nara estuvo vinculada al matrimonio y que, durante ese período, su actividad profesional se expandió.
El tribunal también habría rechazado el reconocimiento de una pensión con función compensatoria y dispuesto que Nara reintegre dos tercios de las costas del juicio.
La sentencia de divorcio no pone fin a todos los procesos judiciales entre ambos. Icardi explicó que continúa en Milán otro expediente relacionado con una serie de inmuebles que, según su planteo, forman parte de su patrimonio.
"El reclamo sigue su curso", afirmó el futbolista al referirse a su pedido para que se declare la nulidad de determinadas transferencias de propiedades y que esos bienes sean restituidos.
Además, aclaró que el rechazo de la pensión compensatoria no se fundamentó únicamente en los bienes que Nara ya recibió, sino en la evaluación de los distintos requisitos que establece la Justicia para reconocer ese tipo de compensación.
Icardi señaló que esperaba esta resolución desde que inició el proceso de divorcio en noviembre de 2024 y explicó que eligió tramitarlo en Italia para que las cuestiones económicas fueran analizadas por ese tribunal.
"Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa. Hay motivos para brindar", concluyó el futbolista en su publicación.
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