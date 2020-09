Robert Pattinson tiene coronavirus y se detuvo el rodaje de "The Batman"

Esto ocurrió justo días después de que el actor reanudara su trabajo en los estudios fuera de Londres.

"Un miembro de la producción de The Batman ha dado positivo de Covid-19, y está en aislamiento de acuerdo a los protocolos establecidos. El rodaje está temporalmente pausado", aseguraron en un escueto comunicado los estudios Warner Bros.

La revista Vanity Fair confirmó a través de otras fuentes que Pattinson es quien se enfermó y el representante del actor aún no se manifestó públicamente.

La producción de este filme estaba parada desde marzo, en el comienzo de la cuarentena, como todos los que trabajan en la industria del entretenimiento.

El trailer de The Batman

El primer anticipo de la nueva película de Batman, dirigida por Matt Reeves, en la que Robert Pattinson se pondrá por primera vez el traje del superhéroe, fue dado a conocer hace un par de semanas en la DC FanDome, un encuentro virtual organizado por la Warner Bros, ante la imposibilidad de realizar las tradicionales Comic-Con por la pandemia de coronavirus.

Las primeras imágenes de "The Batman" se caracterizan por una serie de escenas violentas y oscuras con la canción "Something in the way", de Nirvana, de fondo; y, en un pasaje, se ve al "enmascarado" decir la frase: "Soy la venganza".

El director señaló que para el filme se inspiró en clásicos como "Barrio Chino", "Contacto en Francia" y "Taxi Driver".

El estreno de "The Batman" está previsto para octubre del año próximo y, entre los actores que forman parte del elenco, se destacan Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell y Andy Serkis.