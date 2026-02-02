Marixa Balli cierra su local en Flores y liquida todo: los precios de Xurama

Para anunciarlo, realizó un vivo de Instagram ante más de 125 mil seguidores, donde mostró las prendas y accesorios que está rematando desde un local más pequeño alquilado especialmente para la venta final. Allí explicó que quedan pocas cantidades y que el objetivo es desprenderse de toda la mercadería.

Los precios de la liquidación son accesibles: remeras, shorts y pantalones se venden entre $10.000 y $15.000; los zapatos, a $25.000; y las carteras, a $35.000, con algunas promociones como 2x1. La oferta incluye ropa interior, jeans y musculosas.

Balli explicó que el cierre se debe al desplome de las ventas, incluso en Flores, uno de los polos comerciales más importantes y económicos del país. “No camina gente, no te compra y eso te desgasta”, señaló en distintas entrevistas televisivas.

Además, remarcó las dificultades estructurales del rubro, especialmente en el calzado, aumentos constantes de insumos, demoras en las entregas y falta de previsibilidad. “ Yo hago números todo el tiempo y entendí que no es momento”, resumió sobre la decisión de bajar la persiana.