La bailarina confirmó el fin de su relación con el productor televisivo y padre de su hijo. "Lo intenté, pero hace tiempo se apagó el amor", reconoció. ¿Hay un tercero en discordia?
Después de 16 años en pareja y un hijo en común, Lourdes Sánchez y el Chato Prada le pusieron punto final a su relación. Los rumores de separación ya habían sobrevolado en mayo de 2025, aunque la bailarina y el productor televisivo habían salido a negarlos en aquel momento.
En diálogo con Ángel de Brito, Lourdes confirmó el divorcio y dio a conocer las razones. “Yo no estoy triste, sólo por mi hijo. Nosotros hace años estamos tratando de remontarla. Lo intenté, pero se apagó el amor hace tiempo. Vivía una agonía”, reconoció.
Según el conductor de LAM, el Chato habría descubierto meses atrás un engaño por parte de ella. "Lo cuento porque lo hablé con él. Voy a ser sincero, fuimos a almorzar, le pregunté cómo estaba, porque lo vi muy mal”, comentó el periodista en América TV.
Al parecer, el distanciamiento en la pareja surgió cuando Lourdes se convirtió en la Directora del Instituto de Cultura de Corrientes, por lo que pasó más tiempo allí mientras el productor se encontraba en Buenos Aires con su hijo Valentín, de diez años. Y fue en su provincia donde la bailarina habría conocido al tercero en discordia.
Se trata de Fran Liotta, un rugbier y empresario de 27 años. "Le mostró el departamento en que ella vive en Corrientes y ahí empezó la relación. Están saliendo hace un tiempito. Es algo informal, no es que se muestran como pareja", dijo De Brito.
En mayo pasado, Lourdes había sido protagonista de un escándalo en Corrientes, donde dio positivo en un control de alcoholemia en durante un operativo de tránsito.
Según trascendió, el test arrojó 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra ampliamente superior al límite permitido para conducir. Tras constatar la infracción, las autoridades procedieron a secuestrar preventivamente el vehículo y la funcionaria provincial debió pagar una multa cercana a los $665.000 para recuperarlo.
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