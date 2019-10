Ahora quien sumó a esta historia fue Stefy Xipolitakis, su hermana, quien dijo: "Esos temas familiares son muy fuertes porque hay un bebe de por medio. Nos estamos enterando de cada cosa... Al final era verdad que el padre no lo quería al hijo. Parecería que, por segunda vez, la quiere dejar en la calle. Todo es muy complicado. Nosotros, como familia, estamos unidos".

Además el ex de Vicky Xipolitakis sigue sin pagar alquiler ni alimentosy jamás le dio plata para los alimentos de su hijo: "Va avanzando muy lenta la causa. Si no estamos nosotros el nene no come.Lo único que mandó a pedir fue el cuadro de Napoleón. Solo apareció para eso. ¿Te pensas que preguntó por el bebé? No le importa si come o no. Le salieron 4 dientitos... Es un psicópata, una persona enferma".