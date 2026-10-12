“Agua” - lanzada el 17 de septiembre de 2026- es un tema con sonidos de merengue y ritmos caribeños que habla del deseo y la química y llegó ocho años después de su última colaboración conjunta y se sumó a un catálogo compartido que incluye “Chantaje” - de 2016 y uno de los mayores éxitos latinos de la década y con miles de millones de reproducciones-, “Trap” y “Clandestino”.