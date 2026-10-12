La cantante colombiana invitó a su compatriota a visitar su gira europea para interpretar juntos en vivo “Agua”, el tema que estrenaron en septiembre.
Shakira y Maluma volvieron a compartir escenario este domingo 11 de octubre durante la penúltima fecha de la gira europea de la cantante de Barranquilla en Madrid, España. Ante miles de asistentes en el Macondo Park, en el predio Iberdrola Music de Villaverde, los dos colombianos interpretaron el clásico “Chantaje” y presentaron por primera vez en vivo su más reciente colaboración, “Agua”.
Este reencuentro formó parte de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” y la participación de Maluma se produjo en la recta final de una serie de conciertos que comenzó en septiembre y que reúne a decenas de miles de seguidores en cada función. Shakira había anticipado la presencia de su compatriota a través de sus redes sociales semanas atrás.
“Agua” - lanzada el 17 de septiembre de 2026- es un tema con sonidos de merengue y ritmos caribeños que habla del deseo y la química y llegó ocho años después de su última colaboración conjunta y se sumó a un catálogo compartido que incluye “Chantaje” - de 2016 y uno de los mayores éxitos latinos de la década y con miles de millones de reproducciones-, “Trap” y “Clandestino”.
Los conciertos madrileñas de Shakira se han convertido en uno de los grandes eventos musicales del año en Europa. El ciclo, que se desarrolla en un espacio especialmente acondicionado, finalizará hoy -lunes 12 de octubre (Día de la Hispanidad)- con un concierto de cierre que también contará con la participación de Maluma, además de Beéle, Dani Martín y Bizarrap, entre otros invitados.
El encuentro entre Shakira y Maluma no solo revitalizó su vínculo artístico, sino que consolidó a Madrid como epicentro de la etapa europea de una de las giras más ambiciosas de la cantante y con “Agua”, la colaboración suma un nuevo capítulo a una relación que comenzó a marcar la música latina hace casi una década.
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