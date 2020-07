¡Sin vueltas! Denise Dumas le respondió a Marcela Coronel

"Estoy en medio de un lugar muy doloroso. Para mí fue un debate televisivo más. Nunca en la vida me pasó esto, además es una persona que conozco hace diez años. Cuando terminó ese programa yo arranqué el fin de semana y nunca me enteré (del enojo de Marcela). Nadie habló conmigo. Nunca. Ella no levantó el teléfono ni siquiera para decirme ‘no me gustó’. Estoy muy triste con esto", precisó en una entrevista con “Por si las moscas” por radio La Once Diez.

El conflicto entre Dumas y Coronel se inició con un cruce al aire debatían si era correcta la decisión del Gobierno Nacional de flexibilizar la cuarentena en el AMBA. La conductora se mostró a favor, la periodista se opuso. Y tras esto, además de un fuerte descargo mediático, Coronel decidió renunciar al programa, lo que generó la posterior sorpresa de Dumas.

"La verdad es que yo recontra disfrutaba debatir porque me encanta, sabiendo que la persona que tengo enfrente y yo somos buenas personas y queremos debatir una idea. Estamos debatiendo sobre la cuarentena del país, no es nada personal. Hay gente que puede pensar como ella o como yo, o como ninguna de las dos. Lo que sé es que jamás tuve la intención de hacerle mal", indicó.

En esta misa línea, agregó: "Le pido a la gente que vea ese debate y digan si la maltraté o la humillé. Es un debate más. Si ella no decía nada no lo levantaba nadie porque la realidad es que de estos debates hay 25 por día. Me parece que nos estamos subiendo a una locura. Te puede molestar algo pero nunca insulté y, además, estaba desde mi casa hablando sobre mi propia voz con dos minutos de delay, tengo que hablar fuerte para entender qué tono le estoy poniendo a lo que digo, es muy difícil", aseguró.

Y añadió: "La renuncia de Marcela no tiene nada que ver con esto, es la gota que rebalsó el vaso. Hay toda una parte de la que yo no me puedo hacer cargo. Yo le puedo decir ‘Marce, quedate’, que ponga las condiciones que quiera, que hable ella, no la interrumpo. A mí me parece que es un momento de locura para perder un laburo".

Y a modo de cierre, dejó en claro que no tiene problemas en que la periodista revea su postura y regrese al ciclo, aunque le parece poco probable: "Es una locura hasta dónde escaló esto. Sin hablar nunca, sin decirme ‘che, Denise, estoy re caliente’. ‘Marcela, explicame y solucionémoslo’. Nada. ¿Maltrato y humillación? Estamos todos locos, yo no lo puedo entender. A mí también me encantaría dejar el laburo. Hay quienes pueden y quiénes no. Yo no puedo. Ojalá que no renuncie, que se quede en las condiciones que quiera, no nos vamos a ver... Llegó un momento que me hizo muy mal porque ella habló con la prensa y no conmigo… Ella no quiere solucionar nada".