Todos los ganadores de los premios ACE

"Rocky" fue la gran ganadora de la noche y se llevó siete estatuillas en total, entre ellas el Oro. "La revista del Cervantes" fue otra de las grandes ganadoras.

En la noche del lunes 30 de marzo, en el teatro Astros, se entregaron los Premios ACE -correspondientes la Asociación de Cronistas del Espectáculo que abarcan las obras estrenadas entre julio de 2024 y agosto de 2025, y que va desde las grandes producciones comerciales, el teatro oficial y el circuito alternativo.