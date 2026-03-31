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Todos los ganadores de los premios ACE

"Rocky" fue la gran ganadora de la noche y se llevó siete estatuillas en total, entre ellas el Oro. "La revista del Cervantes" fue otra de las grandes ganadoras.

En la noche del lunes 30 de marzo, en el teatro Astros, se entregaron los Premios ACE -correspondientes la Asociación de Cronistas del Espectáculo que abarcan las obras estrenadas entre julio de 2024 y agosto de 2025, y que va desde las grandes producciones comerciales, el teatro oficial y el circuito alternativo.

Esta vez los ganadores subieron a las tablas, pero no para cumplir con su labor artística, sino para levantar el trofeo y agradecer el reconocimiento recibido.

Todos los ganadores de la noche

  • Mejor espectáculo de teatro musical: Cuando Frank conoció a Carlitos - GANADOR. Los otros nominados: Pretty Woman, La sirenita, Despertar de primavera y Alice by Heart.
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“Cuando Frank conoció a Carlitos”, musical en calle Corrientes.

“Cuando Frank conoció a Carlitos”, musical en calle Corrientes.

  • Mejor espectáculo de teatro alternativo: Incidente en Vichy - GANADORA. Los otros nominados: Subacuática, El arte de esgrimir, El invierno del oso, Cuestiones con mi padre y Allá en el veintitangos.
  • Actuación femenina en musical: Alejandra Radano (La revista del Cervantes) - GANADORA. Los otros nominados: Vanesa Butera (Coraza. Cáscara. Casa), Jéssica Abouchain (La revista del Cervantes), Iride Mockert (La revista del Cervantes), Florencia Peña (Pretty Woman) y Ana María Cores (Las mujeres de Lorca).
  • Actuación masculina en musical: Marco Antonio Caponi (La revista del Cervantes) GANADOR. Los otros nominados: Octavio Murillo (Despertar de primavera), José María Listorti (La sirenita), Oscar Lajad (Cuando Frank conoció a Carlitos), Alan Madanes (Cuando Frank conoció a Carlitos y Sandro, el gran show) y Nacho Pérez Cortez (Sandro, el gran show).
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Marco Antonio Caponi, como Tato Bores, en La Revista del Cervantes

Marco Antonio Caponi, como Tato Bores, en La Revista del Cervantes

  • Dirección general de musical, music hall, café concert: Pablo Maritano (La revista del Cervantes) GANADOR. Los otros nominados: Fernando Dente (Despertar de primavera), Ariel Del Mastro (La sirenita), Ricky Pashkus (Pretty Woman), Nacho Medina (Las mujeres de Lorca) y Natalia del Castillo (Cuando Frank conoció a Carlitos)
  • Dirección musical: Giuliana Sosa (Las mujeres de Lorca y Despertar de primavera) GANADORA. Los otros nominados: Gaspar Scabuzzo (Pretty Woman), José Luis Pagán (Sandro, el gran show), Fernando Albinarrate (La revista del Cervantes), Javier López Del Carril (Coraza. Cáscara. Casa) y Nico Posse (Cuando Frank conoció a Carlitos)
  • Actuación Femenina en Teatro Alternativo: Yamila Ulanovsky (El arte de esgrimir) GANADORA. Los otros nominados: Magela Zanotta (La curva del tiempo), Mariel Rueda (El puente), Juana Viale (Subacuática), Marita Ballesteros (Lo que se pierde se tiene para siempre) y Ana María Cores (La monja judía).
  • Actuación Masculina en Teatro Alternativo: Mateo Chiarino (Incidente en Vichy y El arte de esgrimir) GANADOR. Los otros nominados: Patricio Coutoune (Incidente en Vichy), Mario Petrosini (Incidente en Vichy), Federico Buso (La curva del tiempo), Joaquín Berthold (Subacuática) y Alfredo Castellani (Una de película).
  • Dirección en Teatro Alternativo: Pablo Gorlero (Incidente en Vichy) GANADOR. Los otros nominados: Emiliano Samar (El arte de esgrimir), Fernanda Ribeiz y Luciano Cáceres (Subacuática), Victoria Almeida (La fragilidad de las casas), Anahi Berneri (Lo que se pierde se tiene para siempre) y Santiago Doria (Allá en el veintitangos).
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Rocky

Rocky

  • Drama o Comedia Dramática: Rocky - GANADOR. Los otros nominados: Empieza con D, siete letras, El salón dorado, El debate, El secreto, Druk y Al fin y al cabo es mi vida

  • Actriz protagónica en Drama o Comedia Dramática: Ana María Picchio (El secreto) GANADORA. Los otros nominados: Silvia Kutika (Al fin y al cabo es mi vida), Fernanda Metilli (Empieza con D, siete letras), Gabriela Toscano (Relatividad), Cecilia Roth (La madre) y Mercedes Fraile (El salón dorado).
  • Actor protagónico en Drama o Comedia dramática: Joaquín Furriel (Ricardo III) - GANADOR. Los otros nominados: Julio Chávez (La ballena), Luis Machín (Relatividad), Carlos Portaluppi (Druk), Nicolás Vázquez (Rocky), Fabián Vena (El debate) y Gerardo Romano (El secreto).
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  • Dirección de Drama o Comedia Dramática: Nicolás Vázquez y Mariano Demaría (Rocky) GANADORES. Los otros nominados: Carlos Rivas (Relatividad), Javier Daulte (Druk), Manuel González Gil (El debate y El secreto) y Juan José Campanella (Empieza con D, siete letras)
  • Comedia: Una navidad de mierda - GANADORA. Los otros nominados: Mi amiga y yo, Mi querido presidente, Cuestión de género, Parlamento y El jefe del jefe.
  • Actriz en Comedia: Verónica Llinás (una navidad de mierda) - GANADORA. Los otros nominados: Josefina Scaglione (Mi amiga y yo), Betiana Blum (Mamá), Lucía Aduriz Bravo (Quiero decir Te amo), Piel de lava (Parlamento) y Victoria Almeida (La función que sale mal).
  • Actor en comedia: Jorge Marrale (Cuestión de género) GANADOR. Los otros nominados: Sebastián Presta (Mi amiga y yo), Miguel Ángel Solá (Mi querido presidente), Maxi De La Cruz (Mi querido presidente), Alejo García Pintos (Una navidad de mierda) y Dan Breitman (La función que sale mal)
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Una Navidad de Mierda

Una Navidad de Mierda

  • Director de comedia: Peto Menahem y Verónica Llinás (Una navidad de mierda) GANADOR. Los otros nominados: Javier Daulte (El jefe del Jefe), Max Otranto (Mi querido presidente), Nelson Valente (Cuestión de género) y Diego Reinhold (Mi amiga y yo).
  • Actriz o actor de reparto en drama o comedia: David Masajnik (Rocky) GANADOR. Los otros nominados: Laura Oliva (La ballena), Claudia Cantero (James Brown no usaba ruleros), Marcos Montes (James Brown no usaba ruleros), Gastón Cocchiarale (Empieza con D, siete letras), Anita Gutierrez (Una navidad de mierda) y Rodrigo Noya (El secreto).
  • Actuación masculina en obra para un sólo personaje: Agustín “Rada” Aristarán (Chanta) GANADOR. Los otros nominados: Dennis Smith (Mi vida anterior), Martín Rechimuzzi (Alejandra), Mariano Saborido (Viento blanco), Joaquin Berthold (Vincent, el loco rojo) y Manuel Santos Iñurrieta (El invierno del oso).
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Agustín “Rada” Aristarán (Chanta)

Agustín “Rada” Aristarán (Chanta)

  • Actuación femenina en obra para un sólo personaje: Julieta Zylberberg (Prima Facie) GANADORA. Los otros nominados: Monina Bonelli (La Diabla o cómo destruir el mundo), Belén Blanco (Clandestina), María Merlino (La viva voz), Ana Padilla (Solcito de otoño) y Ingrid Pelicori (Yo, Fedra)
  • Revelación Femenina y Masculina: Albana Fuentes (La sirenita) GANADORA. Los otros nominados: Evelyn Botto (La sirenita), Valentín Zaninelli (La sirenita), Jerónimo Giocondo Bosia (La revista del Cervantes), Malena Rossi (Sandro, el gran show) y Antonella Misenti (Cuando Frank conoció a Carlitos)
  • Music hall, café concert: La revista del Cervantes - GANADORA. Los otros nominados: Sandro, el gran show, Las mujeres de Lorca, Coraza. Cáscara. Casa y Victor, vení a buscar los discos.
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La revista del Cervantes

La revista del Cervantes

  • Espectáculo de humor: Un poyo rojo - GANADOR. Los otros nominados:Feliz día (Sutottos), Cha cha cha (Alfredo Casero/Fabio Alberti) y ¡Chau Macoco! (Los Macocos).
  • Coreografía: Andrea Servera (La revista del Cervantes) GANADORA. Los otros nominados: Verónica Pecollo (Sandro, el gran show y Cuando Frank conoció a Carlitos), Vanesa García Millán (Despertar de primavera), Analía González (La sirenita) y Eva Iglesias (Las mujeres de Lorca)
  • Infantil: El barbero de Sevilla - GANADORA. Los otros nominados: La ratoncita Pérez, El fado de Ulises, Amadeo y Cuentopos
  • Música original: EMPATE entre Vane Butera (Coraza. Cáscara. Casa) y Nacho Medina (Las mujeres de Lorca). Los otros nominados: Fernando Nazar (Incidente en Vichy), Martín Bianchedi (El debate), Martín Rodriguez (La Diabla o cómo destruir el mundo) y Emilio Kauderer (Empieza con D, siete letras).
  • Escenografía: Tato Fernández (Rocky) - GANADOR. Los otros nominados: Andrea Mercado (La Revista del Cervantes) y Gonzalo Córdoba Estévez (Despertar de primavera y Cuando Frank conoció a Carlitos), Jorge Ferrari (La sirenita) y Gabriela Gerdelics y Gastón Zambón (Incidente en Vichy).
  • Iluminación: Mariano Demaría y Santiago Cámara (Rocky) GANADOR. Los otros nominados: Ricardo Sica (Incidente en Vichy), Lucas Gabriel Gringas (Despertar de primavera), Anteo del Mastro/Sebastian Viola (La sirenita), Leo Muñoz y Julio Panno (Sandro, el gran show) y Ariel Gato Ponce (Cuando Frank conoció a Carlitos).
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  • Sonido: Eugenio Mellano Lanfranco (La sirenita, Rocky y Cuando Frank conoció a Carlitos) GANADOR. Los otros nominados: Ariel Gato/Camilo Zetner (La revista del Cervantes) y Gaston Brisky (Despertar de primavera)
  • Vestuario: María Emilia Tambutti (La revista del Cervantes) GANADORA. Los otros nominados: La Polilla (Despertar de primavera), Romina Lanzillotta/Catalina Rodriguez Loredo (La Sirenita), Caro Fernández y Mechi Saladino (Rocky) y Jorge Lopez/Analía Morales (Cuando Frank conoció a Carlitos).
  • Producción: RGB Entertainment y Preludio (Rocky) - GANADOR. Los otros nominados: CTBA (Ricardo III); TNC (La revista del Cervantes), MP, Ozono y Los Rottemberg (La sirenita); Club Media, VE8 y Aleph Media (Despertar de primavera); Torneos y Competencias, Sandro Producciones, 3C Films y JLP Music (Sandro, el gran show); Pardo Producciones (Pretty Woman) y Corporación América, The Walt Disney Company Argentina, CTBA, Curioso Entertainment, Héctor Cavallero, Gustavo González y Raúl López Rossi (Cuando Frank conoció a Carlitos).

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