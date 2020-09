Tom Hanks se recuperó del coronavirus y retomó rodaje del filme sobre Elvis

Las filmaciones se retomarán el próximo 23 de septiembre en la Gold Coast de Queensland, en Australia, tras la interrupción forzada el pasado 11 de marzo, cuando Hanks y su esposa Rita Wilson, se contagiaron de coronavirus.

En el rol central, interpretando a uno de los más grandes iconos del siglo XX, estará Austin Butler, quien apareció recientemente como el desorbitado Tex en Había una vez en Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood, 2019), mientras que Olivia DeJonge será Priscilla Presley.

El cineasta Baz Luhrmann es un experto en musicales que obtuvo reconocimiento en todo el mundo gracias a películas como Moulin Rouge! (2001) y El Gran Gatsby (The Great Gatsby, 2013) y ahora afronta el desafío de abordar la dinámica entre Presley y Parker a lo largo de 20 años.

ADEMÁS:

Masivo pedido para darse de baja de Netflix por filme acusado de sexualizar niñas

Se reveló que un fan ingresó a la casa de Eminem para asesinarlo